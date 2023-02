Continuano ad appassionare le puntate della soap Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 e nei prossimi episodi ci saranno svolte importanti per quanto riguarda due personaggi molto amati. Come raccontano le anticipazioni, Adelaide sta per riservare grosse sorprese: spoiler che arriva direttamente dalla sua bellissima interprete Vanessa Gravina. La contessa sta vivendo un momento di spensieratezza accanto a Marcello, che ha introdotto nella Milano bene, nonostante sia ignara delle malevole intenzioni di Umberto e Ferdinando, pronti a fargli terra bruciata intorno.

Con Marcello c'è anche una forte passione, che evolverà in qualcosa di molto più serio, almeno da parte della contessa, che andrà contro tutti e tutto pur di vivere il suo amore alla luce del sole. Barbieri, invece, inizierà ad avere dei ripensamenti, perché si accorgerà che la mancanza di Ludovica nella sua vita è ancora troppo forte. Nel frattempo, Stefania tornerà dall'America e dovrà scegliere tra Marco e Federico, con il quale ora è in contatto e che potrebbe prendere il posto del suo promesso sposo.

Il paradiso delle signore nuove anticipazioni: Adelaide a casa di Marcello

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni della soap Il paradiso delle signore raccontano che Adelaide sfiderà pettegolezzi e pregiudizi per vivere la sua storia d'amore con Marcello liberamente.

Non avrà paura delle conseguenze della sia scelta che potrebbero metterla in cattiva luce, anche al Circolo dove è presidentessa. Vedremo una contessa completamente cambiata, più dedita alla passione e capace di mettere da parte l'orgoglio. Stando infatti agli spoiler rilasciati niente di meno che da Pietro Masotti, Adelaide andrà a trovare Marcello in Caffetteria e anche a casa sua, luoghi non certo frequentati abitualmente.

La contessa però potrebbe ricevere un'amara sorpresa, perché Marcello si accorgerà che qualcosa o qualcuno gli sta mancando troppo e, molto probabilmente, si tratta di Ludovica.

Il paradiso delle signore finale di stagione: Stefania deve scegliere tra Marco e Federico

Grandi novità anche per quanto riguarda la coppia Marco e Stefania, che ora è in America e in contatto con Federico.

La coppia è in crisi e, se il giovane Sant'Erasmo si sta riavvicinando a Gemma, non si esclude che la sua fidanzata inizi ad avere qualche dubbio sui suoi sentimenti, specie dopo aver rincontrato Cattaneo, il suo primo amore. Come raccontano le anticipazioni Il paradiso delle signore Stefania potrebbe nascondere di essersi riavvicinata a Federico una volta tornata a Milano. Quel che è certo è che dovrà fare una scelta determinante per il suo futuro tra Marco e Cattaneo, dando così una direzione chiara alla sua vita.