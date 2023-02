Nelle nuove puntate di Terra Amara, il personaggio di Sermin tornerà a essere centrale: la nipote di Hunkar pur di raggiungere i propri scopi non si farà scrupolo a diventare l'amante di Hatip Tellidere.

Come svelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, Sermin sarà costretta a chiedere ancora una volta l'aiuto di Hatip, ma stavolta metterà in campo anche le proprie armi seduttive, tanto che otterrà perfino una casa nella quale potersi incontrare liberamente con il suo amante. I piani della ex moglie di Sabahattin, però, non andranno lisci visto che Saniye scoprirà la relazione clandestina e la rivelerà ad Hunkar, che non esiterà a fare la sua mossa contro la nipote.

Sermin resta senza denaro

Seguendo la storyline della soap turca, dopo essere stata bloccata nella sua fuga verso Parigi da un grave incidente d'auto, Sermin sarà in pericolo di vita, ma verrà salvata dal tempestivo intervento di Sabahattin e Mujgan: a questo punto Hunkar la costringerà a scagionare il figlio.

Poco dopo Hunkar verrà a sapere che la nipote voleva fuggire con i suoi soldi, così bloccherà il versamento di denaro, lasciandola a bocca asciutta. Per questa ragione Sermin sarà costretta a chiedere ospitalità a Sabahattin, una volta fuori dall'ospedale, ma ben presto il medico si stuferà di averla tra i piedi e quindi la caccerà via.

Senza un tetto sulla testa, Sermin si rivolgerà ancora una volta ad Hatip, convincendolo di non averlo tradito, adducendo alla sua tesi il fatto di non averlo denunciato alla guardia civile per scagionare il cugino.

Per far cadere Tellidere nella sua trappola, Sermin farà leva sulle proprie armi seduttive e comincerà una relazione extraconiugale con lui. Sarà comunque ben chiaro al pubblico che la donna lo farà solo per il suo tornaconto personale e non certo perché prova interesse reale per Hatip.

Hunkar scopre la relazione clandestina della nipote con Hatip

Sermin otterrà da Hatip una piccola casa dove potrà vivere e dove poter liberamente incontrare il suo amante, ma l'astuta Saniye ascoltando di nascosto una conversazione tra i due capirà subito quello sta succedendo.

La nuova capomastro correrà subito dalla sua signora e racconterà tutto. A questo punto, Hunkar deciderà di andare da Naciye, la moglie di Hatip, informandola della relazione fra i due, fornendole anche l'indirizzo degli incontri clandestini.