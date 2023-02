Una dolorosa scoperta sconvolgerà la vita di Saniye molto presto. Nelle prossime puntate di Terra Amara la moglie di Gaffur verrà a conoscenza della violenza subita da Gulten. Sarà Hunkar a rivelare alla sua fidata domestica che la cognata ha vissuto un profondo dolore e in questa circostanza Saniye darà il suo supporto anche a Cetin che avrà dimostrato di tenere molto alla ragazza. Fortunatamente per la coppia di innamorati presto si aprirà uno spiraglio di felicità.

Gulten decide di sposare Ercument

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla dolora questione della violenza subita da Gulten da parte dell'ormai defunto Ercument.

Seguendo la storyline della soap turca, dopo aver ricevuto un rifiuto alla proposta di nozze, Cetin porterà Gulten in un luogo appartato per capire cosa la turba. Qui, il fidato uomo di Fekeli capirà ben presto che la domestica è stata abusata e collegando i vari pezzi del puzzle comprenderà che Ercument è stato il colpevole.

Yilmaz confesserà a Cetin di aver vendicato la violenza di Gulten uccidendo Ercument e per questo l'uomo gliene sarà grato. Ma pur avendo confessato il suo amore nonostante tutto, la domestica allontanerà Cetin e prenderà una decisione che sorprenderà tutti. Infatti, Gulten accetterà la proposta di matrimonio di Rusten, un uomo di 15 anni più grande di lei, ex galeotto e con tre figli a carico.

Anche Saniye resterà stupita ma non comprenderà fino infondo le mosse della cognata.

La terribile scoperta di Saniye

Cetin non si arrenderà facilmente visto che il giorno fissato per la festa di fidanzamento arriverà per confessare il suo amore e per difendersi ingaggerà un conflitto a fuoco con Rusten che resterà gravemente ferito.

Il ragazzo finirà in carcere ma il suo gesto convincerà Gulten a raggiungerlo e a confessare il suo amore. Le continue visite in carcere indispettiranno Saniye che intimerà alla cognata di evitarle per non farsi rimproverare da Hunkar.

In realtà, confrontandosi con la padrona, Saniye scoprirà la terribile violenza subita da Gulten e addolorata per non aver capito prima andrà in carcere dove darà il suo appoggio alla cognata e a Cetin.

Successivamente, le due donne si confronteranno e decideranno di non dire nulla a Gaffur per evitare che possa fare azioni sconsiderate. Frattanto, Rusten uscirà dal coma e deciderà di confermare al giudice di aver cominciato lui a usare le armi con Cetin. La posizione di quest'ultimo potrebbe cambiare presto. Per scoprire se i due ragazzi potranno finalmente essere liberi di vivere il loro amore liberamente non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.