Le nuove puntate di Uomini e donne in onda nei prossimi giorni su Canale 5, vedranno ancora al centro dello studio Riccardo Guarnieri. Il cavaliere si beccherà un palo da Cristina Tenuta, al quale Riccardo chiederà di cominciare una conoscenza. Peccato che la dama non ne voglia proprio sapere. Intanto si avvicinerà il momento della scelta di Federico Nicotera.

Riccardo rifiutato da Cristina Tenuta a Uomini e donne

Tra qualche giorno su Canale 5 andrà in onda quanto registrato lo scorso 19 febbraio. A Uomini e donne, ancora una volta sarà Riccardo Guarnieri a rubare la scena.

Dopo aver detto addio a Gloria Nicoletti e ad aver chiuso la breve conoscenza con la dama Michela, il cavaliere tarantino si mostrerà interessato a Cristina Tenuta. Secondo quanto riportano le anticipazioni, Riccardo le farà arrivare in studio dei fiori, dimostrando e così il suo interesse. Peccato che la dama si tirerà subito indietro, dicendogli di non essere interessata a frequentarlo. Per di più, la dama confesserà che l'unico cavaliere a cui è realmente interessata è Armando.

Guarnieri insiste con Cristina ma riceve un palo

Scorrendo le anticipazioni si viene inoltre a sapere che Riccardo non si fermerà di fronte a questo primo rifiuto. Insisterà nuovamente con Cristina, chiedendole di vedersi almeno per un caffè.

La dama però, rimarrà ferma sulla sua posizione e rifilerà un sonoro due di picche al cavaliere tarantino. Nulla da fare per Riccardo, che dovrà guardare altrove. A meno che, non ritorni alla carica con Cristina e provi a farle cambiare idea in una delle prossime registrazioni di Uomini e donne. In attesa di scoprirlo, continuerà anche nelle prossime puntate il percorso di Lavinia Mauro, ancora in alto mare con i due corteggiatori Campoli e Corvino.

Federico Nicotera vicino alla scelta nelle prossime puntate di U&D

A Uomini e donne, a breve, dovrebbe esserci la scelta di Federico Nicotera. Decisione che è stata rimandata più volte da qualche settimana a questa parte. In queste nuove puntate, Carola riuscirà finalmente a esternare i suoi sentimenti per il tronista. Lo farà con una lettera che verrà letta in studio da Maria De Filippi ed in cui la corteggiatrice dichiarerà di essere innamorata di Federico.

Questo farà piacere al tronista che ballerà con la bionda corteggiatrice. Alice avrà un momento di sconforto e verrà confortata e abbracciata da Gianni Sperti. A, questo punto, Federico annuncerà di essere pronto alla scelta. Non si sa al momento se il tronista sceglierà nella registrazione che avverrà tra poche ore oppure nella puntata che verrà registrata nel corso del prossimo fine settimana.