Nella puntata del 31 gennaio di Uomini e donne su Canale 5 è stata infatti presentata la nuova tronista Nicole e per lei sono arrivati diversi corteggiatori. Uno di questi è Andrea, 29enne che di professione fa l'osteopata. Non solo Nicole è rimasta affascinata, ma anche Roberta del trono over pare essere incuriosita da lui.

Quella di Uomini e Donne non è la prima apparizione televisiva di Andrea: precedentemente è stato ospite per motivi professionali a TV2000 ne “Il mio medico” come esperto di colonna vertebrale, ma anche in radio a RTL e Radio Roma Capitale.

In rete inoltre ci sono diversi articoli di giornale a lui dedicati che parlano dei suoi video virali su Tok Tok (alcuni hanno raggiunto il mezzo milione di visualizzazioni).

U&D, Andrea è l'osteopata dei vip

Andrea Foriglio ha vari vip come sue pazienti, basta scorrere il suo profilo Instagram per individuarne alcuni, immortalati in alcune foto. Sul social network ha oltre 34 mila follower, un numero che pare destinato a crescere con la partecipazione a U&D.

Andrea su Tik Tok parla un linguaggio rivolto soprattutto ai più giovani, dato che per il suo mestiere si occupa principalmente dei problemi strutturali e meccanici di tipo muscolo-scheletrico a cui possono però associarsi delle alterazioni funzionali degli organi e visceri e del sistema cranio sacrale.

Ha un centro tutto suo a Roma (fondato nel 2021) e nei suoi video spiega la corretta postura e gli esercizi da svolgere. Spulciando nella sua home non si possono non notare vari vip che sono stati suoi pazienti (messi in risalto da parte sua anche nelle storie in evidenza dedicate proprio ai vip).

Tra i nomi spiccano quelli di Elettra Lamborghini, dell'attore Paolo Ruffini, del cantante Clementino, della showgirl Antonella Elia e della ballerina Lorella Boccia.

Ci sono quindi personaggi dello spettacolo ma anche sportivi (diversi calciatori e atleti di varie discipline) come pazienti di Andrea. E pure Raffaella Mennoia, stretta collaboratrice delle trasmissioni di Maria De Filippi (la foto insieme risale a marzo dello scorso anno).

L'osteopata è anche autore del libro: “Da Zero a Benessere” e si definisce sui social come: "L’unico Osteopata itinerante d’Italia/Europa".

Sul suo profilo sono presenti tour in cui è impegnato e molte foto di viaggi all'estero.

Andrea è laureato e ama lo sport

Andrea Foriglio ha un sito web dove racconta di sé e della sua professione.

L'uomo un grande appassionato di anatomia umana e di sport e ha fatto della sua passione il suo mestiere, diventando Dottore in Scienze delle attività Motorie e sportive. Si è laureato nel 2015 a Roma, città in cui è nato. Successivamente, per sei anni, ha proseguito gli studi per diventare osteopata, presso il Centre por l’Etude, la Recherce et la Diffusion Osteopatiques (C.E.R.D.O.). Attualmente è membro del R.O.I. (Registro Osteopati Italiani).