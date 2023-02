Martedì 14 febbraio è andata in onda una puntata molto attesa di Uomini & Donne, quella dedicata al ritorno in studio di Ida e al duro confronto con l'ex Riccardo. Come da previsione, la scena della rissa che si è sfiorata tra Alessandro e Riccardo non è stata trasmessa, ma le urla e le accuse reciproche sì e sul web non si è parlato d'altro. Gloria Nicoletti ha rilasciato un'intervista al blogger Lorenzo Pugnaloni, dove ha preferito non commentare lo scontro tra i due ex fidanzati, anche se si è detta contenta del fatto che tra Platano e Vicinanza proceda tutto a gonfie vele.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Al termine della puntata di U&D è stata pubblicata l'intervista a una dama che proprio pochi giorni fa ha abbandonato il programma.

Lorenzo Pugnaloni ha scambiato qualche battuta con Gloria, l'unica donna che Riccardo ha frequentato dopo l'addio di Ida al Trono Over.

Nicoletti ha parlato senza filtri dell'esperienza nel dating-show, spiegando le motivazioni per le quali ha scelto di non partecipare più: "Ho dato la priorità e ho rispettato i miei sentimenti, e ho pensato più alla coppia che a me stessa. Quindi in quel momento non me la sono sentita subito di rimettermi in gioco".

La romana ha ammesso di esserci rimasta un po' male per il rifiuto di Guarnieri a lasciare insieme la trasmissione, anche perché fuori dal contesto televisivo tra i due sembrava essere nato qualcosa di speciale: "Ha detto di provare questo sentimento vicino all’amore e che sarebbe uscito anche lui dal programma insieme a me, sta di fatto che alla fine non se l’è sentita".

Il parere sulla 'regina' di U&D

Dopo aver parlato del suo possibile ritorno nel programma, Gloria ha commentato quello che è successo nelle ultime puntate, a partire dalla "cacciata" di Biagio: "Biagio è una persona che non si è comportata tanto bene, non è stato limpido e cristallino e in qualche modo ammaliava le donne con il suo parlare e con i suoi modi di fare, ma alla fine lui non ha mai provato un sentimento vero per nessuna donna là dentro".

Nel giorno di San Valentino, però, su Canale 5 è andato in onda il "vivace" confronto tra Ida, Alessandro e Riccardo: i tre si sono ritrovati faccia a faccia dopo mesi e sono volate accuse e parole grosse.

Quando Pugnaloni le ha chiesto un parere su quello che è stato mostrato nel pomeriggio, l'ex dama Nicoletti ha detto: "Per Ida e Alessandro sono molto contenta, sul resto stenderei un velo pietoso".

La donna sembra non aver apprezzato il comportamento di Guarnieri nella puntata odierna, soprattutto l'aggressività con la quale si approcciato sia all'ex fidanzata che al suo nuovo compagno.

Le anticipazioni sul futuro di U&D

La furiosa lite che hanno avuto oggi Ida e Riccardo è stata successiva allo scontro fisico che quest'ultimo e Alessandro hanno rischiato di avere. Anche se in tv non è stato mostrato, i due cavalieri hanno sfiorato la rissa quasi subito, dopo che Vicinanza ha criticato Guarnieri perché vive ancora con i genitori a 50 anni.

Questa scena è stata tagliata in fase di montaggio, ma chi era presente alla registrazione ha raccontato che se non ci fossero stati Gianni, Armando e Federico a separarli, i due si sarebbero messi le mani addosso.

Le riprese del dating show, però, proseguono e in quelle del 13 febbraio sono accadute un bel po' di cose. Le anticipazioni fanno sapere che Pamela e Alessandro si sono fidanzati e hanno lasciato il programma insieme (lui le ha anche regalato un anello come pegno d'amore), mentre tra Incarnato e l'opinionista Sperti c'è stata una lunga discussione sulle frequentazioni poco "incisive" del napoletano.

Per quanto riguarda i tronisti, nel corso della prossima registrazione ci sarà la scelta di Federico tra Alice e Carola.