Interessanti novità in arrivo nei nuovi episodi di Terra Amara in programma tra il 20 e 25 febbraio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Cengaver Cimen perderà la vita in modo tragico. Yilmaz Akkaya, invece, attenterà alla vita di Hunkar Yaman.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz prende in ostaggio Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha chiederà a Demir di rimanere a vivere a Istanbul, ma senza la suocera. Un dialogo che verrà udito da Hunkar, la quale deciderà di far ritorno ad Adnan fingendo che la madre stia male.

Saniye, intanto, concederà il perdono a Gaffur e accetterà di crescere il figlio che attende Seher come se fosse suo. Yilmaz prenderà in ostaggio Hunkar e le chiederà dettagli sulla lettera scritta da Zuleyha. Così avrà modo di scoprire che l'ex fidanzata ha sposato Demir sotto minaccia di Hunkar, evitandogli così la condanna a morte. Una rivelazione che manderà su di giri l'uomo, che punterà un'arma da fuoco contro la signora Yaman.

Akkaya spara a Fekeli

Negli episodi 20-25 febbraio di Terra amara, lo scontro tra Yilmaz e Hunkar verrà interrotto dall'arrivo di Fekeli, che proverà invano a tranquillizzare il figlioccio. Nella colluttazione verrà colpito da un proiettile e portato in clinica le sue condizioni appariranno critiche.

Akkaya incontrerà Mujgan, tanto da rimanerne sorpresa visto che credeva che fosse lontano da Adana. Sermin troverà sistemazione a casa di Hatip, visto che Demir brucerà la casa di Sermin. Fekeli tornerà a casa dall'ospedale. Intanto Yilmaz confiderà alla moglie di aver sparato accidentalmente al padrino. Per questo motivo Mujgan inizierà a preoccuparsi della scelta del marito di continuare a girare armato.

Hatip uccide Cengaver

Cengaver scoprirà che Demir sa che l'ha denunciato a causa di Hatip. Per questo motivo Cengaver innescherà con Hatip una lite furibonda, ma che finirà in modo tragico. Hatip sparerà un colpo d'arma da fuoco contro Cengaver davanti gli occhi sbigottiti di Sermin. La polizia, a questo punto, si recherà alla tenuta per porre in arresto Demir, che verrà accusato dell'omicidio.

Anche Cetin verrà arrestato dopo essersi autoaccusato del ferimento di Fekeli. Alla fine Yilmaz deciderà di assumersi le proprie responsabile per evitare che un uomo innocente paghi per i suoi crimini. Per questo motivo i due grandi rivali della soap opera si troveranno nella stessa cella, dove daranno vita a una furente rissa.