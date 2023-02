Il Paradiso delle Signore ritorna con le anticipazioni dei giorni 20 e 21 febbraio. Al Circolo si respirerà un'aria particolare, un mix tra feeling e sete di vendetta. Ed è proprio notando il legame instauratori tra Marcello e la sua ex Adelaide, che Umberto vorrà vendicarsi mandando il rivale in rovina. Per fare ciò, il commendatore non si farà alcuno scrupolo a usare l'amico di Barbieri, Mattia Costa. La notte di passione tra Ezio e Gloria porterà i due a riflettere sulla situazione. Se la capocommessa del grande magazzino milanese vorrà stare con suo marito, quest'ultimo non saprà che fare.

E mentre Gemma riceverà delle informazioni alquanto preoccupanti su Carlos, Clara sarà incentivata a provarci con Alfredo: riuscirà a conquistarlo?

Il Paradiso delle Signore puntata 20 febbraio: scoperta preoccupante su Carlos

Nella puntata di lunedì 20 febbraio a Il Paradiso delle Signore qualcuno dovrà fare i conti con le conseguenze del giorno dopo. Dopo la notte di passione consumata con Gloria, Ezio proverà un forte imbarazzo davanti alla sua famiglia, ignara dell'accaduto. E mentre per Elvira arriverà il momento di prendere la patente di guida, Clara sarà spronata da Gemma a darsi da fare con il magazziniere Perrico.

Un'impresa non certo facile visto che il cuore di Alfredo palpita interamente per la venere Irene.

Intanto, al Circolo, Umberto e Ferdinando punteranno gli occhi sull'amico di Marcello, Mattia Costa. Siccome anche quest'ultimo è un ex detenuto, il commendatore Guarnieri e il suo complice vorranno sfruttarlo per mettere il bastone tra le ruote a Barbieri, ostacolando di fatto la sua ammissione al Circolo in veste di socio.

Nel frattempo qualcun altro farà una scoperta assolutamente preoccupante riguardante Carlos.

Il Paradiso delle Signore episodio 21 febbraio, Umberto assetato di vendetta

Nell'appuntamento di martedì 21 febbraio de Il Paradiso delle signore, grazie a Mario Oradei, Roberto scoprirà delle informazioni poco confortanti sul conto di Carlos e non perderà tempo a riferire tutto a Gemma Zanatta, in modo da metterla in guardia.

Peccato, però, che la ragazza non sembrerà per niente preoccupata.

Mentre Ezio farà i conti con i dubbi sentimentali, Gloria vorrebbe che suo marito si decidesse per una buona volta a capire chi ama tra lei e Veronica. La complicità tra la contessa di Sant'Erasmo e Marcello non accennerà a diminuire, anzi. I due saranno sempre più complici e questo non farà altro che invogliare Umberto a portare avanti il suo desiderio di vendetta. Sarà così che il perfido commendatore Guarnieri incastrerà Mario Costa. Riuscirà a mettere alla porta Marcello?