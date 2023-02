La settimana di programmazione di Uomini e donne dal 13 al 17 febbraio vedrà una accesa lite tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, il nuovo fidanzato di Ida Platano. Riccardo inoltre, riceverà pure una torta in faccia da Tina Cipollari.

Da segnalare anche che nelle puntate che andranno in onda a febbraio, Carola Carpanelli tornerà in studio dopo che Federico sarà andato a riprenderla: per lei ci sarà comunque una pioggia di critiche.

Volano insulti tra Riccardo e Alessandro Vicinanza a Uomini e donne

Lunedì 13 febbraio inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne che si concluderà venerdì 17 febbraio.

Stando alle anticipazioni, in studio non mancheranno liti, discussioni e colpi di scena.

Nelle prime puntate della settimana, il pubblico assisterà al ritorno di Ida Platano. Come preannunciato da Maria De Filippi, l'ex dama giungerà per un confronto con l'ex Riccardo Guarnieri, dopo alcune dichiarazioni rilasciate dall'uomo nelle ultime settimane. Ad accompagnare Ida ci sarà anche il suo nuovo partner Alessandro Vicinanza, il quale si scontrerà duramente con Guarnieri. Il clima nello studio di Uomini e donne si farà rovente, con tanto di insulti e parolacce tra i due uomini. Occorrerà capire comunque se parte delle scene verranno tagliate o meno al momento del montaggio.

Riccardo si becca una torta in faccia da Tina: anticipazioni Uomini e donne

Sempre scorrendo le anticipazioni su ciò che è già stato registrato lo scorso 4 febbraio, durante la lite tra Riccardo e Alessandro, Ida se ne starà in silenzio. Guarnieri a un certo punto la accuserà anche di non essere una buona madre.

In queste nuove puntate ci sarà un nuovo momento "trash" e a regalarlo al pubblico sarà Tina Cipollari.

L'opinionista infatti, tirerà a Riccardo una torta in faccia. Non è chiaro il motivo di questa reazione da parte di Tina. Bisognerà quindi aspettare la messa in onda su Canale 5 per capire meglio la dinamica di questo siparietto.

Carola torna nello studio di Uomini e donne nelle prossime puntate: critiche per lei

A Uomini e donne, nelle puntate in onda dal 13 al 17 febbraio, dovrebbe anche andare in onda una parte di quanto accaduto nell'ultima registrazione dell'11 febbraio.

Non è ancora chiaro al momento se essa verrà trasmessa interamente in questa settimana o se una parte delle riprese slitteranno alla successiva.

Le novità di tali riprese comunque riguardano il ritorno in studio di Carola Carpanelli. Federico come promesso è andato a cercarla dopo la precedente registrazione e tra loro ci sarà una nuova discussione. La ragazza inizialmente, non vorrà tornare ma, alla fine, cambierà idea. Il suo ritorno però, scatenerà nuove discussioni, visto che in studio praticamente tutti saranno contro la corteggiatrice. Sia Gianni che Maria saranno dell'idea che Carola non sia intenzionata a costruire una storia seria. Resta il fatto che Federico ballerà con lei, scatenando la reazione dell'altra corteggiatrice Alice, che se ne andrà dietro le quinte dopo essere starà volta da un attacco di ansia.

Come accennato, non è chiaro se il ritorno di Carola verrà trasmesso nelle puntate in onda sino al 17 febbraio o nella settimana successiva.