Nuovo appuntamento con le novità su Terra Amara, la popolare Serie TV turca che sta conquistando gli italiani grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Gli spoiler delle nuove puntate, che saranno in onda il 15 e 16 febbraio in prima visione tv, segnalano che Hunkar Yaman deciderà di vendicarsi di sua nipote. In particolare, la matrona porterà Sermin in tribunale quando le farà recapitare un'ingiunzione di pagamento. Mujgan (Melike İpek Yalova) e Yilmaz, invece, si appresteranno ad ultimare i preparativi del loro matrimonio.

Terra amara, anticipazioni puntata 15 febbraio: Yilmaz turbato dalla nuova gestazione di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti la nuova puntata che sarà in onda mercoledì 15 febbraio in prima visione tv, rivelano che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) proverà un senso di turbamento, dopo aver scoperto della gestazione di Zuleyha (Hilal Altınbilek). Difatti, l'ex meccanico riuscirà a provare solo astio nei confronti di Demir. Intanto, Gaffur cercherà di riprendere il rapporto con Saniye se non apparisse profondamente delusa dal suo comportamento. Il tradimento dell'uomo lascerà un segno profondo, tanto che la domestica gli proibirà di continuare a dormire sotto il tetto coniugale. Demir continuerà ad incolpare la consorte di aspettare un figlio dal nemico.

Infine, il cugino di Sermin non accetterà che Zuleyha l'abbia sposato solo perché ricattata da Hunkar.

Puntata del 16 febbraio di 'Terra amara': Hunkar manda un decreto ingiuntivo contro Sermin

Nella puntata di Terra amara, visibile giovedì 16 febbraio dopo l'appuntamento con Beautiful, Sermin (Sibel Taşçıoğlu) sarà raggiunta da un decreto ingiuntivo, dopo la scelta di Hunkar di vendicarsi di lei.

La matrona, infatti, deciderà di farla pagare cara alla nipote, rea di aver mandato suo figlio Demir in carcere, in quanto coinvolto nella sparatoria in cui Yilmaz era rimasto ferito ad una spalla. Per questo motivo, la potente famiglia Yaman chiederà la restituzione di tutti i soldi spesi per far studiare Betul (İlayda Çevik) alla Sorbona di Parigi.

Una decisione che la moglie di Sabahattin non prenderà assolutamente bene e per questo darà vita ad una diabolica vendetta.

Mujgan e Yilmaz preparano un matrimonio sontuoso

Nel contempo, Mujgan (Melike İpek Yalova) e Yilmaz accetteranno di seguire il consiglio di Fekeli sull'organizzazione del loro matrimonio. I due, infatti, accetteranno di organizzare la cerimonia in grande stile come desiderato da Ali, il quale si augura che l'evento sia il più bello mai visto a Cukurova. Un clima di festa che non coinvolgerà pienamente la promossa sposa visto che i suoi genitori decideranno di non accettare il suo invito.