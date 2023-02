Sono terminate le riprese di una nuova puntata di Uomini & Donne. Le anticipazioni sulla registrazione dell'11 febbraio sono tante e riguardano sia i ragazzi che i senior del cast. Per quanto riguarda il Trono Over, Riccardo ha iniziato una frequentazione con Michela ma Armando ha avuto qualcosa da ridire. Sul fronte giovani, Federico ha annunciato che giovedì prossimo farà la sua scelta tra Carola e Alice.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Secondo quanto trapela stata resa nota la data in cui Federico Nicoterà farà la sua scelta. Il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che il tronista ha annunciato che giovedì 16 febbraio comunicherà al pubblico il nome della corteggiatrice con cui vuol iniziare una storia d'amore lontano dalle telecamere.

Questo sabato 11 febbraio in studio si è parlato a lungo di Carola e del perché ha accettato di tornare in trasmissione dopo essersi auto eliminata. Il protagonista del Trono Classico ha provato a mettersi in contatto con la giovane sette giorni fa (al termine dell'ultima registrazione) e, dopo non averla trovata in albergo, l'ha chiamata con un telefono della redazione.

I due si sono parlati per un po' e poi il romano ha ricordato alla ragazza che sapeva dove trovarlo, ovvero agli Elios, e le ha dato appuntamento per le riprese odierne.

Tensioni tra i volti di U&D

Sia Gianni che Tina hanno criticato Carola per l'atteggiamento che ha avuto con Federico dopo l'ultima registrazione: secondo entrambi gli opinionisti di U&D, infatti, la bionda corteggiatrice sarebbe più interessata ai follower e ai social piuttosto che a Nicotera.

Quest'ultimo ha precisato che sceglierà con il cuore e che non si lascerà influenzare da pareri esterni, tant'è che oggi ha deciso di ballare con la giovane Carpinelli nonostante tutti le andassero contro. Alice, invece, ha avuto un attacco d'ansia ed è uscita dallo studio: il romano non l'ha seguita immediatamente ma, quando si è accorto che non rientrava, ha chiesto a Maria di poterla raggiungere per sincerarsi delle sua condizioni.

Per quanto riguarda Lavinia, invece, è uscita in esterna con entrambi i suoi spasimanti e si è trovata molto bene con Alessio Campoli, col quale si è anche scambiata un bel po' di baci appassionati.

Novità sui senior di U&D

Le anticipazioni che Pugnaloni sta dando sulla registrazione di U&D dell'11 febbraio, riguardano anche il Trono Over.

Un cavaliere del parterre di nome Ivan, ad esempio, ha spiazzato tutti interrompendo una conoscenza per dichiararsi a Tina Cipollari: l'uomo ha cercato di corteggiare l'opinionista dopo aver visto Claudio fare altrettanto poche settimane fa.

Terminata definitivamente la relazione con Gloria, Riccardo ha iniziato a frequentare Michela: i due sono usciti a cena insieme e si sono trovati molto bene. Mentre in studio si parlava di questo nuovo rapporto, Armando ha chiesto la parola per criticare la dama con la quale si è sentito al telefono un mese fa circa. I due hanno provato a conoscersi per un po', ma le cose non hanno funzionato, così oggi lei ha accettato l'invito di Guarnieri. Quest'ultimo non si è lasciato turbare dalle parole di Incarnato e ha detto di voler continuare a uscire con Michela per capire se tra loro può nascere qualcosa.

Tornando al Trono Classico, nella puntata odierna è stato dato spazio solo a Federico e a Lavinia: Nicole, la tronista che è stata presentata qualche settimana fa, non è entrata in studio e nessuno ha fatto accenno al suo percorso.