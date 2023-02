Dopo qualche giorno d'attesa, domenica 19 febbraio si è svolta una registrazione di U&D attesissima dai fan che aspettano da mesi di scoprire come si sarebbe concluso il percorso di Federico Nicotera. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, dunque, sta usando i social network per informare i curiosi su quello che è successo in studio nel primo pomeriggio di oggi: occhi puntati sui ragazzi del Trono Classico e sulla decisione definitiva che il tronista romano ha preso tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani dopo un lungo corteggiamento. Su Witty Tv, intanto, è stato presentato Luca Daffré: l'ex corteggiatore e naufrago dell'Isola del Famosi è un volto nuovo del cast.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Da quando è stata trasmessa in tv la puntata di U&D dedicata al ritorno di Carola e alle tante critiche che gli opinionisti le hanno rivolto, gli spettatori si sono messi in attesa della registrazione di domenica 19 febbraio. Da più di una settimana, infatti, è noto che oggi ci sarebbe stata la scelta di Federico: è stato lo stesso tronista ad annunciarla nel corso delle ultime riprese alle quali ha partecipato.

Il percorso di Nicotera nel dating-show è stato lungo e difficile: sin da subito, infatti, il romano ha individuato in Alice e Carola le ragazze con le quali avrebbe potuto instaurare conoscenze più solide, certezza che si è concretizzata esterna dopo esterna, litigio dopo litigio.

Il pubblico si aspettava che il protagonista del Trono Classico prendesse una decisione tra le sue corteggiatrici un bel po' di tempo fa, ma il tutto è sempre slittato a causa di un'indecisione fortissima.

Le ultime esterne prima di lasciare U&D

I tre protagonisti di questo appassionante percorso, inoltre, non hanno partecipato alla registrazione di lunedì scorso e i fan di U&D hanno subito pensato che Maria potrebbe aver deciso di non farli entrare in studio proprio in vista dell'imminente scelta del tronista.

Le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios nei prossimi minuti (le riprese sono ancora in corso), dunque, riguarderanno soprattutto Federico e le ultime esterne che ha fatto con le sue corteggiatrici prima di prendere parte alle riprese odierne.

Carola e Alice, infatti, hanno avuto la possibilità di trascorrere un'intera giornata con Nicotera, un bel po' di ore durante le quali hanno potuto parlare dei loro sentimenti e di cosa significherebbe per loro essere scelte e iniziare una vita a due lontano dalle telecamere.

Per il romano non è stato facile prendere una decisione tra le sue spasimanti, anche perché in passato ha sempre ammesso di provare un forte interesse per entrambe, riuscendo a vederle tutte e due nella sua quotidianità.

Gli spettatori di U&D divisi

I giorni che hanno preceduto la registrazione odierna di U&D, i fan hanno provato a formulare delle ipotesi su come si sarebbe conclusa l'avventura di Nicotera sul trono. Molti spettatori hanno fatto il tifo per Carola e l'hanno sempre difesa dalle critiche che ha ricevuto in studio, tanti altri hanno sostenuto Alice pensando che la sua maturità l'avrebbe aiutata a conquistare il cuore del tronista.

Gli spoiler che sta fornendo il blogger Pugnaloni su Instagram, però, attualmente riguardano il ragazzo che d'ora in avanti prenderà il posto di Federico sulla poltrona rossa.

Mentre la registrazione era ancora in corso, su Witty Tv è stato caricato il video di presentazione di Luca Daffré. Il ragazzo che a partire da oggi affiancherà Lavinia e Nicole nel cast del Trono Classico, è già stato un corteggiatore (di Teresa Langella e poi di Angela Nasti) e un naufrago di una recente edizione dell'Isola dei Famosi.