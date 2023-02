Si avvicina il matrimonio di Roberto e Marina in Un posto al sole ma la presenza di Lara si sta già facendo sentire. Ferri l'ha chiamata per accertarsi che il parto sia andato bene e abbiamo visto una compiaciuta Martinelli in una stanza d'hotel con un bambino, che farà passare per il figlio di Roberto. Rivolgendosi al bimbo, Lara ha fatto capire di avere le idee ben chiare: terrà ancora Ferri sulle spine, entrando in scena in maniera eclatante. Nel frattempo, la situazione al Caffè Vulcano non migliorerà e Silvia avrà paura di dichiarare fallimento.

Il malumore sarà generale, tanto da far litigare anche Nunzio e Fausto. Infine, per quanto riguarda Lello Valsano, non ci saranno buone notizie per Niko e Viola: la sua difesa è impeccabile e rischia di farla franca.

Un posto al sole puntate 20-24 febbraio: Lello Valsano potrebbe tornare libero

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole vedono gli sviluppi del processo a Lello Valsano. Niko e Viola sono in apprensione, così come Raffaele. Pare proprio che Lello abbia trovato la linea giusta per difendersi, visto che potrebbe farla franca e ribaltare ogni cosa da un momento all'altro. Se così fosse, tutti gli sforzi di dare giustizia a Susanna sarebbero stati inutili. Come reagirà Niko?

Un posto al sole trame 20-24 febbraio: Silvia vicina al fallimento

Nonostante Alice abbia fatto marcia indietro, i commenti social sul Caffè Vulcano continuano impietosi. Le iniziative messe in atto da Silvia per attirare i clienti si riveleranno fallimentari e il locale sarà sempre vuoto, con conseguente perdita economica. Giancarlo proverà a consolare Silvia, ma questa volta la sua dolcezza non basterà.

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Silvia troverà invece conforto tra le braccia di una persona a lei amica. A complicare il suo stato d'animo, anche i ritrovati sentimenti nei confronti di Michele, che le causano pesanti sensi di colpa per Giancarlo.

Un posto al sole episodi 20-24 febbraio: nozze con imprevisto per Marina e Roberto

Nelle prossime puntate i telespettatori assisteranno all’imprevisto capace di far tremare il matrimonio tra Roberto e Marina. Ancora ignoto quel che succederà nel giorno più bello per Ferri e la bella Giordano, ma con molta probabilità c'entra Lara, che potrebbe decidere tornare a Napoli in un momento poco opportuno. Ferri e Marina dovranno mantenere i nervi ben saldi per restare uniti e, nello stesso tempo, tenere a bada le intemperanze di Lara, decisa a rovinare una volta per tutte Roberto e allontanarlo da Marina. Ricordiamo che tutti gli episodi di Un posto al sole possono essere rivisti su RaiPlay dopo la messa in onda su Rai 3 delle 20:55 circa.