Terra Amara continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. La serie turca non smette infatti di stupire con i suoi colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda nella settimana dal 13 al 18 febbraio, svelano che Yilamz scoprirà finalmente che Zuleyha è stata costretta a sposare Demir. Purtroppo però, per il giovane Akkaya Sarà troppo tardi, visto che poco prima la scoperta convolerà a nozze con la dottoressa Mujgan. Altun scoprirà di essere in dolce attesa, ma Demir credendo ancora di essere sterile, accuserà la giovane di averlo tradito.

Spoiler Terra amara al 18 febbraio: Zuleyha e Yilmaz si incontrano casualmente

Yilamz e Mujgan saranno impegnati con i preparativi delle nozze. Casualmente però, il figlioccio di Fekeli incontrerà Zuleyha. Nessuno dei due rimarrà indifferente al fortuito incontro. Poco dopo, Altun scoprirà di essere in dolce attesa. La notizia non renderà per nulla felice Yaman, anzi scatenerà la sua furia. Demir accuserà Zuleyha di averlo tradito con Yilmaz e che proprio quest'ultimo sia il padre del bambino che lei porta adesso in grembo. Lo scontro tra marito e moglie sarà molto violento e solo l'intervento di Hunkar riuscirà a salvare Altun dalla furia di Demir.

Quando Yilmaz scoprirà della gravidanza dell'ex, ne sarà profondamente turbato.

La notizia accrescerà anche il profondo disprezzo che Akkaya prova nei confronti del figlio di Hunkar. Demir intanto, continuerà ad accusare la moglie di tradimento, esprimendo anche la convinzione che Zuleyha lo abbia sposato solo per salvare l'ex fidanzato. Gaffur invece, tenterà ancora di recuperare il rapporto con Saniye dopo averla tradita, ma lei non ne vorrà sapere e lo lascerà fuori casa.

Trame Terra amara, nuove puntate: Cetin trova un pacchetto nascosto da Gaffur

La dottoressa e Yilamz decideranno di accontentare Fekeli, organizzando un matrimonio in grande stile. Nonostante la felicità per le nozze imminenti, Hekimoglu sarà triste per l'assenza dei genitori all'importante evento. Akkay deciderà di andare a trovare Behza, la mamma di Mujgan, per convincerla a partecipare alle nozze.

Nel frattempo, Cetin troverà all'interno di un muro, un pacchetto che Gaffur aveva nascosto, contenente i documenti falsi di Zuleya e Yilmaz e dei soldi. All'interno del pacco ci sarà anche un frammento di una lettera scritta da Altun. Cetin consegnerà il tutto a Yilamz, ma quest'ultimo si accorgerà della presenza del frammento della lettera bruciata solo dopo aver sposato Mujgan. Leggendola, il figlioccio di Fekeli scoprirà tutta la verità su Zuleyha. Intanto, dopo essersi sottoposto ad alcune visite mediche, Demir scoprirà di non essere sterile.