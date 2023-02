Nella puntata di Un posto al sole del 28 febbraio ci saranno importanti novità per gli inquilini di Palazzo Palladini. Marina e Roberto, dopo qualche giorno di relax lontano da Napoli, faranno rientro in città, mentre Silvia continuerà ad avere problemi economici, ma non vorrà farsi aiutare da Giancarlo. Invece Luca potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di primario.

Un posto al sole, trama 28/2: Marina e Roberto tornano dopo la breve vacanza

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Marina e Roberto si sono giurati amore eterno, sposandosi, di fronte agli amici e parenti.

In quell'occasione, però, Lara ha presenziato alla cerimonia, insieme al piccolo Tommaso, turbando gli animi dei due sposi. A causa della situazione spiacevole che si era venuta a creare, l'imprenditore aveva deciso di partire, subito dopo il matrimonio, insieme a Giordano, per trascorrere qualche giorno di relax, lontano da Napoli. Nell'episodio che verrà trasmesso il 28 febbraio, Marina e Roberto rientreranno nel capoluogo campano e dovranno fare i conti con la dura realtà che li circonda. Le anticipazioni, al momento, non rivelano se la mamma di Elena riuscirà ad accettare che Lara sia tornata nella vita di Roberto.

Un posto al sole, episodi 28/2: Silvia è sul lastrico e rifiuta l'aiuto di Giancarlo

Nel frattempo, durante la puntata di Un posto al sole del 28 febbraio, Silvia continuerà ad avere problemi economici. Nei recenti episodi della soap, il bar di Silvia aveva ricevuto decine di recensioni negative, a causa delle accuse di Alice, mosse nei confronti di Nunzio Cammarota, chef Caffè Vulcano.

Nonostante gli sforzi di Graziani e dei suoi dipendenti di risollevare le sorti del locale, i clienti avevano preferito pranzare e trascorrere il tempo altrove. Giancarlo, vedendo la sua compagna in difficoltà, tenterà di offrirle aiuto, ma la mamma di Rossella rifiuterà categoricamente di coinvolgere Todisco nei suoi guai finanziari.

Inoltre, le anticipazioni rivelano che il banchiere si dimostrerà poco affidabile e, quindi, l'imprenditrice preferirà non ricevere aiuto da lui.

Un posto al sole, puntata 28/2: Luca torna a essere primario

Nell'episodio di Un posto al sole, andato in onda venerdì 24 febbraio, Luca è tornato a Napoli e ha incontrato, dopo anni, Giulia, con la quale aveva avuto una relazione. Il medico, nella puntata del 28 febbraio confiderà a Michele un'importante notizia, riguardo il suo futuro professionale. A tal proposito, De Santis, informerà l'amico di potere tornare ad essere primario. In quell'occasione l'ex compagno di Poggi non darà per certa tale eventualità, ma le anticipazioni rivelano che, successivamente, Luca incontrerà qualcuno, al momento ancora ignoto, che farà sparirei suoi dubbi a riguardo.