Cambio programmazione per Buongiorno mamma 2, la serie tv di Canale 5 che andrà in onda il 28 febbraio e il 3 marzo con le nuove puntate in prima visione assoluta.

I colpi di scena non mancheranno dato che, nel corso della terza e quarta puntata di questa seconda stagione, per Sole arriverà il momento di scoprire tutta la verità sul conto della sua mamma.

Cambio programmazione per Buongiorno mamma 2: doppia puntata su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Buongiorno mamma 2 ha subito delle variazioni di palinsesto dopo la morte improvvisa di Maurizio Costanzo.

La scomparsa del giornalista ha spinto i vertici del Biscione a cancellare la messa in onda della fiction con Raoul Bova dal palinsesto di venerdì 24 febbraio, per lasciare spazio alla messa in onda di un lungo speciale del Tg 5 incentrato sulla vita e sulla carriera di Costanzo.

Di conseguenza, la fiction con la coppia Bova-Giannetta è stata posticipata e, per la prossima settimana, Mediaset ha scelto di raddoppiare l'appuntamento su Canale 5.

Martedì 28 febbraio andrà in onda la terza puntata di questa seconda stagione in prima visione assoluta, mentre venerdì 3 marzo sarà la volta della quarta puntata.

Anna e Guido in forte crisi per Sole: anticipazioni Buongiorno mamma 2 del 28 febbraio 2023

Cosa succederà nel corso delle prossime puntate? Le anticipazioni di martedì 28 febbraio 2023 rivelano che Anna e Guido si ritroveranno in profonda crisi.

La donna, infatti, intende raccontare tutta la verità a Sole mentre Guido non sarà affatto d'accordo con l'idea di sua moglie e per tale motivo si ritroveranno ai ferri corti.

Riusciranno a superare l'ennesimo momento no?

Intanto quanto Sole scopre che Federico sta per lasciare definitivamente l'Italia, deciderà di raggiungerlo in aeroporto con la speranza di poterlo fermare.

E poi ancora, le anticipazioni riguardanti la quarta puntata di Buongiorno mamma 2 in onda venerdì 3 marzo su Canale 5, rivelano che per Sole arriverà il momento della resa dei conti finale.

Sole scopre la verità sulla sua mamma: anticipazioni Buongiorno mamma 2 del 3 marzo

La ragazza, infatti, scoprirà tutta la verità sulla sua mamma e, finalmente, verrà a conoscenza del fatto che è Maurizia la donna che l'ha messa al mondo.

Un duro colpo per Sole e, intanto, Anna proverà in tutti i modi ad avere un contatto con la ragazza per cercare di farla ragionare.

Cosa succederà a questo punto? Adesso che Sole sa come stanno realmente le cose, la famiglia Borghi rischia di sgretolarsi definitivamente? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa seconda stagione che sta riscuotendo un grandissimo successo dal punto di vita auditel.