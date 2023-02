Sono state da poco diffuse le nuove anticipazioni di Un posto al sole. In particolare si riferiscono alle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 febbraio 2023. Molto spazio verrà dato a Viola, che verrà interrogata per il processo Valsano. Purtroppo la donna inizierà ad essere dubbiosa in merito a quello che ha detto, ipotizzando che la sua testimonianza possa aver favorito Valsano. Ci sarà poi un imprevisto incidente per Marina, che metterà a repentaglio il suo momento di felicità al fianco di Roberto. Le anticipazioni non spiegano di cosa si tratta.

Ma si parlerà anche di Micaela, che vista la distanza delle ultime settimane, cercherà un modo per dimenticare Niko.

Problemi per Silvia, Micaela vuole dimenticare Niko

Si parlerà molto di Silvia nel corso della prossima settimana. La donna sembrerà ritrovare quella serenità che le mancava da tempo, inoltre capirà come uscire dalla crisi che ha coinvolto il Caffè Vulcano. Purtroppo una terribile notizia devasterà Silvia, anche se le anticipazioni non rivelano ancora questa storyline. Ornella aiuterà Rossella a capire che Riccardo ha un carattere particolare, quindi non è semplice da sopportare. Poi Cerruti si accingerà a terminare la sua relazione amorosa.

In questa settimana Niko farà soffrire ancora Manuela, visto che i due sono molto distanti.

Micaela non farà altro che peggiorare lo stato d'animo sofferente di Manuela, mettendo nuove zizzanie. Invece arriveranno buone notizie per Serena, la quale per San Valentino riceverà una bellissima sorpresa, non meglio specificata dalle anticipazioni. Terrà banco anche la vicenda che riguarda Rossella e Riccardo, che continueranno ad avere battibecchi, anche se l'uomo cercherà a farsi perdonare in qualche modo.

Poi Michele inizierà a provare attrazione per Silvia.

Poi arriverà il momento in cui Raffaele e Viola dovranno affrontare il processo Valsano. Ma si parlerà anche di Silvia, che penserà ai sentimenti che prova verso Michele. Riccardo, poi, mostrerà a Rossella quanto tiene a lei, anche se loro due spesso hanno discussioni. Poi Micaela cercherà di dimenticare una volta per sempre Niko.

Incidente per Marina, Viola scossa

Si arriverà poi al momento in cui Clara dovrà recarsi al suo quartiere d'origine, incurante del divieto che le è stato imposto da Alberto. Non appena l'avvocato scoprirà ciò, inizierà a preoccuparsi per le sorti di Clara. Viola sarà scossa per l'interrogatorio che ha subito dagli inquirenti inerenti al processo Valsano. Non appena finito il suo interrogatorio, la giovane inizierà a riflettere su quello che ha detto e inizierà ad essere dubbiosa delle sue stesse parole, spaventata dal fatto che potrebbero aver favorito Valsano.

Spazio anche a Marina e Roberto, e ai preparativi per le loro nozze. Purtroppo ci sarà un incidente che getterà nello sconforto la donna: le anticipazioni non rivelano, però, di cosa si tratta.

Come detto, Clara si recherà nel suo quartiere natale, ma questo scatenerà un acceso confronto con Eduardo, proprio come previsto da Alberto. L'avvocato difenderà la donna, ma vorrà indagare sul suo conto.