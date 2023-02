Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, gli abitanti e i lavoratori di Villa Yaman dovranno prepararsi a un altro triste addio. Dopo che Saniye morirà sul colpo in un incidente stradale anche Gülten, vittima insieme alla cognata del medesimo incidente, se ne andrà via per sempre. Gaffur e Çetin diventeranno vedovi e, insieme a tutta Çukurova, si prepareranno a dare l'ultimo saluto alle loro amate mogli. Gaffur si farà forza per la figlia Üzum, ma sarà difficile adattarsi a questa nuova vita senza Saniye.

Gülten perde la vita dopo l'incidente

Dopo l'operazione a cui è stata sottoposta in seguito all'incidente stradale che l'ha vista vittima insieme a Saniye, Gülten rimarrà sotto osservazione in ospedale. Tutti coloro che lavorano a Villa Yaman si prenderanno cura di lei, in particolar modo il marito Çetin. Lui sarà disperato, anche perché la moglie aspetta il loro primo bambino.

Mentre tutti saranno in ospedale, il cuore di Gülten smetterà di battere. I medici proveranno a rianimarla, ma purtroppo non ci sarà nulla di da fare: Gülten se ne andrà via per sempre. Tra i suoi cari ci sarà la disperazione più totale. Gaffur non smetterà di piangere: oltre alla sua cara Saniye, è morta anche la sua sorellina.

Çetin sarà sotto shock e non riuscirà a dire una sola parola: l'amore della sua vita se ne è andato via per sempre.

I funerali di Gülten e Saniye

A Çukurova si vivrà il triste momento dei funerali di Gülten e Saniye. Gaffur, Çetin e Züleyha saranno quelli più colpiti dalla vicenda, ma anche Fadik, Rashid, Lütfiye e Fikret non smetteranno di piangere.

Anche la piccola Üzum soffrirà parecchio: dopo aver perso la madre naturale per una grave malattia, ha perso anche quella adottiva.

Tutta Çukurova si riunirà al funerale delle due donne, che sarà un momento veramente straziante. Gaffur saluterà la sua Saniye dicendole che la ama e che non la lascerà mai. Anche Çetin sarà devastato, e non riuscirà ancora a credere di aver persona la persona che ha amato di più al mondo e il suo primo figlio.

La dura vita di Gaffur senza Saniye

La vita, però, andrà avanti e Gaffur dovrà adattarsi a un futuro senza Saniye. Per lui arriveranno tempi difficili, in quanto dovrà cercare di colmare quel vuoto lasciato dalla moglie, soprattutto non vorrà che la piccola Üzum possa sentire alcun tipo di mancanza.

Così inizierà a darsi da fare nelle faccende quotidiane, quelle di cui solitamente si occupava Saniye. Dovrà prepararle il cibo per la piccola, mandarla a scuola, ma anche aiutarla a vestirsi e pettinarsi. Sarà un momento difficile e davanti a tutto ciò farà fatica a trattenere le lacrime, ma Gaffur dovrà farsi forza e andare avanti soprattutto per il bene di sua figlia.