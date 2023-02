Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso della settimana 6-10 marzo 2023, rivelano che per gli abitanti di Palazzo Palladini arriverà il momento di fare i conti con un lutto che finirà per destabilizzare tutti.

Spazio anche alle vicende di Marina e Lara: le due donne si ritroveranno per l'ennesima volta ai ferri corti e, questa volta, sarà la signora Giordano a dover "incassare il colpo".

La morte di Teresa mette in crisi Silvia: anticipazioni Un posto al sole 6-10 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 10 marzo 2023 rivelano che la notizia del malore che ha colpito Teresa si abbatterà come un fulmine a ciel sereno sulle vite dei suoi familiari.

Silvia e Otello si metteranno subito in viaggio per raggiungere la donna ma, purtroppo, non ci sarà nulla da fare.

Teresa morirà in seguito a quel malore e per lei non ci sarà nulla da fare. Un lutto che segnerà profondamente tutti gli abitanti di Palazzo Palladini.

La situazione si rivelerà particolarmente complicata per Silvia: le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che la donna si ritroverà in profonda crisi con Giancarlo che, in questo momento così delicato, non saprà dare il giusto sostegno e supporto alla sua amata.

Lara spietata con Marina e Ferri: anticipazioni Un posto al sole 6-10 marzo

E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse nel corso della settimana 6-10 marzo 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marina.

La storica dark lady di Palazzo Palladini non riuscirà a rassegnarsi all'idea di dover fare i conti, tutti i giorni, con la presenza di Lara Martinelli.

Del resto, Marina è consapevole del fatto che Lara è disposta a tutto pur di arrivare ai suoi obiettivi e, proprio nel corso delle prossime puntate di questa stagione, Lara si rivelerà spietata più che mai pur di riconquistare la fiducia di Roberto e tornare ad avere un ruolo primario nella sua vita.

Di conseguenza, Marina si ritroverà a dover assistere del tutto "impotente" alle mosse della sua rivale. Prima o poi deciderà di reagire a modo suo? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

Rosa perde il lavoro: anticipazioni Un posto al sole al 10 marzo

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 6 al 10 marzo rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Rosa.

La donna si ritroverà a dover fare i conti con una brutta notizia che rischia di metterla in seria difficoltà. Rosa, infatti, perderà il suo lavoro all'interno della fabbrica dove ha lavorato fino a questo momento.

E, a quel punto, deciderà di chiedere aiuto a Viola, sperando che possa aiutarla a trovare un nuovo lavoro.