Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap 'Il Paradiso delle Signore', in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso dell'episodio del 15 febbraio avverranno diversi colpi di scena entusiasmanti, in grado di lasciare con il fiato sospeso i telespettatori.

In particolare, i riflettori sono puntati su Gemma. La giovane Venere ha deciso di dare una possibilità al suo spasimante Carlos. Dopo tanti tentennamenti iniziali, la serata precedente si è lasciata andare con lui. Il giovane è piombato nella sua vita e ha cercato, sin da subito, di rubarle il cuore.

Tuttavia, la giovane Zanatta aveva paura a fidarsi e preferiva starsene un po' sulle sue. Adesso, però, ha capito che deve stare tranquilla con lui.

Salvatore al concorso del Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, dopo che sua figlia ha trascorso la serata in dolce compagnia, Veronica non sta più nella pelle. Vuole sapere ogni dettaglio per capire che tipo di rapporto si sia creato tra Gemma e Carlos.

Nel frattempo, Marcello origlia una conversazione di Elvira, scoprendo quale tipo di uomo potrebbe fare al caso suo. Pertanto, convinto che possa nascere del tenero con il suo amico, sprona Salvatore a farsi avanti partecipando al concorso "Cuori Solitari" organizzato da Vittorio.

Potrebbe essere l'occasione giusta per lasciarsi alle spalle la sua relazione con Anna, voltando pagina definitivamente. D'altronde è passato molto tempo.

Una vecchia conoscenza giunge al Paradiso delle Signore

Mentre Maria sfoggia orgogliosamente il dono fatto da Vito, un'altra coppia cerca di risolvere i suoi problemi. Si tratta di Flora e Umberto.

Tuttavia, dopo un'attenta riflessione, la giovane stilista, nonostante sia delusa dal comportamento del suo fidanzato, decide di non rovinare il suo affare evitando di raccontare tutto a Vittorio. Ovviamente, questa sua scelta avrà un prezzo importante da pagare.

Intanto, giunge alla porta di Ezio una vecchia conoscenza: Chiara.

La donna, in passato, stava per rischiare la vita in seguito ad un parto. Fortunatamente, Gloria era riuscita a salvarla durante il travaglio, anche se questo suo gesto non era stato apprezzato. Così, sia lei che il suo compagno sporsero denuncia nei confronti di Moreau. Adesso, però, la donna si reca dal signor Colombo in quanto intenzionata, dopo tanti anni, a rivedere la madre di Stefania.

In un primo momento, Ezio pensa di rifiutare. Successivamente, spronato da Vittorio, decide di raccontare tutto l'accaduto a Gloria. Quest'ultima, in caso, deciderà se acconsentire o meno all'incontro con la donna che l'ha fatta, comunque, soffrire in passato.