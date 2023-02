La forte personalità di Hunkar tornerà a essere protagonista nelle puntate di Terra Amara che verranno trasmesse su Canale 5 prossimamente. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, in seguito alla scelta di Fekeli di annullare le nozze per via delle rivelazioni fategli da Zuleyha, la matrona della famiglia Yaman non accetterà di essere stata messa alla porta dal figlio. Rientrata con la forza alla villa, si confronterà con il figlio mettendolo di fronte a una scelta: accettarla in casa oppure andare via con tutta la sua famiglia.

Fekeli vuole sposare Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Hunkar. Seguendo la trama dalla soap turca, dopo che Sermin invierà a un giornale in forma anonima le foto degli incontri segreti tra la zia e Fekeli, Demir ne verrà a conoscenza e metterà la madre alla porta. Poco dopo un malore della nonnina Azize porterà madre e figlio di nuovo l'uno di fronte all'altra. In questa occasione Fekeli chiederà la matrona in moglie. Hunkar accetterà facendo impazzire di rabbia non solo Demir ma anche Zuleyha, che non sopporterà di vedere la suocera raggiungere una felicità che a lei è stata negata.

Per questa ragione Altun si recherà da Fekeli proprio nel giorno previsto delle nozze e gli rivelerà tutte le verità che Hunkar gli aveva taciuto, compreso il ricatto per sposare Demir e il periodo che lei stessa è stata costretta a passare in manicomio lontana dal figlio.

Di fronte a tali notizie Fekeli deciderà di annullare il matrimonio con Hunkar, profondamente deluso dal suo comportamento.

La madre di Demir torna alla villa

Il carattere di Hunkar non tarderà a farsi sentire visto che, proprio in virtù dello stato di salute precario della nonnina Azize, la donna deciderà di rientrare alla villa contravvenendo alle indicazioni del figlio che l'aveva costretta a vivere in una dependance.

Inoltre Hunkar rifiuterà la proposta economica del figlio di vendergli la sua parte di casa. Affermando che non lascerà mai il suo posto nella casa costruita con il suo sacrificio, la donna difenderà Fekeli affermando che è stato in carcere per venti anni per l'omicidio di Adnan solo a causa delle sue menzogne.

Insomma Hunkar difenderà l'uomo che ama e metterà il figlio di fronte a una scelta: restare a vivere accettando la sua presenza oppure andare via portando con sé il figlio Adnan e la moglie Zuleyha in dolce attesa. Per scoprire cosa deciderà di fare Demir non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.