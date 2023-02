Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà di Upas in onda martedì 14 febbraio svelano nuovi colpi di scena. Silvia si troverà a dover affrontare un momento doloroso della sua vita. Tuttavia al suo fianco ci sarà Michele, il quale si sentirà sempre più preso dalla sua ex moglie. Manuela, invece, soffrirà ancora a causa della distanza creata da Niko.

Un posto al sole, puntata 14 febbraio: riavvicinamento fra Graziani e Saviani

Il 14 febbraio si festeggia San Valentino, comunemente indicata come festa degli innamorati.

Seguendo Un posto al sole una timeline reale, si celebrerà anche nella soap questa ricorrenza. Una puntata in cui sarà dato spazio all'amore e a tutte le sue sfaccettature. Silvia, avendo ricevuto una notizia non bella, si troverà ad affrontare un momento difficile. Gli spoiler criptici non ci dicono di cosa possa trattarsi nello specifico, certo è che al suo fianco ci sarà una persona pronta a sostenerla e supportarla. Si tratta di Michele, il suo ex marito, il quale non ha mai smesso di provare qualcosa per la donna.

Upas, spoiler 14 febbraio: Silvia si sente in colpa verso Giancarlo

La puntata di Upas del 14 febbraio proseguirà con la narrazione delle vicende di Silvia e Michele. I due coniugi avranno modo di riavvicinarsi e questo farà sì che Saviani si senta sempre più attratto dalla sua ex moglie.

Tuttavia, Silvia pur sentendo un trasporto verso Michele finirà per allontanarlo. Silvia, difatti, essendo legata sentimentalmente a Giancarlo, dovrà fare i conti con questa nuova relazione. Non riuscendo a non sentirsi in colpa verso il suo attuale compagno, la donna prenderà le distanze dal suo ex marito.

Tensioni lavorative fra Rossella e Riccardo

Nel corso della puntata di Upas che andrà in onda il 14 febbraio sarà dato spazio anche alle vicende della giovane Graziani. La ragazza si troverà ancora una volta a fare i conti con la sua difficile relazione sentimentale. Riccardo, infatti, non ha di certo un bel carattere, e questo non fa altro che influenzare negativamente il loro rapporto.

Fra i due si presenteranno anche tensioni lavorative.

Upas, puntata del 14/2: Manuela soffre per Niko

Una puntata all'insegna dell'amore quella di Upas del 14 febbraio. Le anticipazioni svelano che Serena riceverà una bella sorpresa che la renderà molto felice. Lo stesso, però, non si potrà dire di sua sorella Manuela. Quest'ultima, infatti, non riuscirà ad accettare la distanza che Niko ha deciso di mettere fra di loro. Micaela non farà altro che peggiorare la situazione, punzecchiando sua sorella e mettendola in difficoltà.