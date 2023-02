Nei mesi scorsi c'è stata una crisi per Ursula Bennardo e Sossio Aruta. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne ha vissuto un nuovo momento di stop, ma anche stavolta l'amore li ha portati a ritrovarsi.

Come ha raccontato l'ex dama del trono over al settimanale Mio, ora lei e Sossio sono di nuovo sotto lo stesso tetto, dopo aver vissuto per diversi mesi separati.

Il carattere di Aruta, secondo di Ursula, è stato un ostacolo per la loro tranquillità, ma è altrettanto vero che i sentimenti che prova per la madre di sua figlia Bianca non sono in discussione.

Al momento, quindi, nella coppia è tornato il sereno.

Il racconto della crisi tra Sossio e Ursula

Per Ursula e Sossio, in quanto coppia, il 2022 non si è concluso nel migliore dei modi: i due ex volti del trono over, che insieme hanno partecipato anche a Temptation Island Vip, hanno passato il Capodanno divisi. Aruta per qualche mese, come spiegato da Ursula alla rivista, ha abitato in un'altra casa rispetto a quella della famiglia allargata che ha costruito con l'ex dama.

"Per me non c’era più nulla da fare né da recuperare. Invece, quando si è innamorati, l’ultima volta è sempre la penultima…", ha svelato Bennardo, che ha concesso una nuova possibilità al compagno, sottolineando che però questa sarebbe davvero l'ultima volta che torna sui suoi passi.

"Siamo di nuovo insieme, ma questa volta più forti di prima", ha aggiunto Ursula, raccontando che vede Sossio diverso nei suoi confronti. In partica, è come se Aruta avesse capito che Ursula non è disposta più a sorvolare su alcun errore. Anche perché Bennardo ha recuperato il rispetto per se stessa, che aveva un po' perso nei suoi continui tra e molla con il compagno.

"Sono riuscita a ritrovare me stessa e la mia solarità" ha detto risoluta Ursula, la quale ha specificato che al momento non è previsto alcun matrimonio, anche se fino a poco tempo fa era quasi tutto pronto per diventare la moglie di Sossio. Evidentemente, adesso la priorità è che l'equilibrio raggiunto non si perda di nuovo.

Ursula all'Isola dei Famosi 2023?

Infine, nella sua intervista, Ursula ha voluto specificare che al momento non c'è alcuna proposta da parte di Mediaset per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2023, che vedrà ancora una volta al timone Ilary Blasi. Inoltre, con quattro figli per l'ex dama stare tanto tempo lontana da casa non sarebbe la condizione ideale. Al contrario, secondo Bennardo, Sossio sarebbe un naufrago ideale. Al momento non è ancora chiaro se la produzione del reality prenderà in considerazione questa ipotesi.