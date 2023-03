Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Amici 2023 in onda domenica 5 marzo su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'ammissione al serale di nuovi concorrenti.

Spazio anche a due nuove eliminazioni definitive dal cast di questa ventiduesima edizione: ad avere la peggio è stato anche il ballerino Paky, eliminato dalla scuola per volere della sua prof Alessandra Celentano.

Il ritorno di Amici 2023 su Canale 5: dal 5 marzo riprende la programmazione del talent show

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Amici 2023 rivelano che questa settimana riprenderà la consueta messa in onda del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

La messa in onda è confermata alle 14:00 in punto e sarà trasmessa la puntata che, inizialmente, era prevista per la scorsa settimana.

Mediaset poi ha scelto di modificare il palinsesto e la programmazione in seguito alla notizia della morte di Maurizio Costanzo, che ha portato alla cancellazione del penultimo appuntamento di questa edizione.

Al momento, però, non si conosce ancora la data esatta in cui verrà registrata l'ultima puntata del talent show, quella in cui ci sarà l'ufficializzazione degli ultimi allievi ammessi al serale.

Mattia conquista la maglia del serale: anticipazioni Amici 2023 del 5 marzo

Intanto, le anticipazioni di Amici 2023 di domenica 5 marzo, rivelano che in studio verranno consegnate nuove maglie agli allievi che conquisteranno così l'accesso al serale.

Trattasi di Samu, Wax, Federica, Mattia e Alessio: sono loro i prossimi concorrenti che potranno godere del privilegio di accedere allo show di prime time, in onda da marzo in poi su Canale 5.

Nel corso della trasmissione ci sarà spazio anche per una doppia eliminazione definitiva dal cast: ad avere la peggio saranno Mekzal e Paky.

Il ballerino verrà eliminato per volere della sua insegnante Alessandra Celentano e, per questo verdetto, non mancheranno le discussioni in studio con Raimondo Todaro.

Aaron e Piccolo G a rischio per il serale: anticipazioni Amici 2023 del 5 marzo

E poi ancora, nel corso della nuova puntata di Amici 2023, il prof Rudy Zerbi ha messo in dubbio l'acceso al serale di Aaron e Piccolo G.

I due cantanti, quindi, al momento rischierebbero di restare fuori dal cast dello show.

Intanto, Maria De Filippi ha confermato che gli allievi che hanno già conquistato la maglia d'oro per il serale, sono già a lavoro per le performance che proporranno al pubblico di Canale 5.

Spazio anche ad una nuova gara di inediti che ha visto protagonisti i cantanti di questa ventiduesima edizione. Ad avere la meglio è stata Angelina, seguita da Aaron e Wax.

Per quanto riguarda la gara ballo di questa settimana, i giudici sono stati: Veronica Peparini, Samanta Togni e Virna Toppi.