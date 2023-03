I programmi di Maria De Filippi non stanno andando in onda dal 24 febbraio, giorno della scomparsa di Maurizio Costanzo. Il primo programma di Maria a tornare in onda, sarà C'è Posta per te nella prima serata del 4 marzo. Dal 6 marzo dovrebbero tornare su Canale 5 anche Uomini e donne e il daytime di Amici di Maria De Filippi.

Maria De Filippi torna con C'è posta per te sabato 4 marzo

La programmazione di Mediaset è stata rivoluzionata in questi ultimi giorni, a seguito dell'improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo. Oltre a diversi speciali per ricordare il compianto conduttore e giornalista, Mediaset ha sospeso tutti i programmi di Maria De Filippi.

In queste ore, Mediaset ha comunicato che sabato 4 marzo in prima serata su Canale 5, tornerà C'è posta per te. La conferma si è avuta dai promo che Canale 5 sta mandando in onda da qualche ora a questa parte. Va comunque precisato che quanto verrà trasmesso è già stato registrato nelle settimane precedenti al lutto.

Uomini e donne e il day time di Amici tornano dal 6 marzo

Sospesi sino al 3 marzo sia Uomini e donne che Amici. Sembra presumibile dunque che questi due programmi torneranno regolarmente in onda a partire da lunedì 6 marzo. In attesa del ritorno alla normale programmazione, pare che al posto di U&D e del day time di Amici, Canale 5 proporrà dei film della serie Rosamunde Pilcher.

Va ricordato che anche le puntate di Uomini e donne in onda dal 6 marzo sono già state registrate nelle settimane precedenti al lutto che ha colpito Maria De Filippi. In particolare, riguardano quanto avvenuto nelle registrazioni effettuate il 19 e 20 febbraio scorso. Dunque, scorrendo le anticipazioni, i telespettatori vedranno il ritorno in studio di Aurora Tropea, la dama che aveva abbandonato il programma tra le polemiche un paio d'anni fa.

Amici, il pomeridiano in onda domenica 5 marzo: le ipotesi

Da sabato 4 marzo con il ritorno di C'è posta per te, gli show di Maria De Filippi torneranno ad andare in onda su Canale 5. Dunque, nel pomeriggio di domenica 5 marzo, dovrebbe andare in onda la 22esima puntata del pomeridiano di Amici. Puntata registrata il 23 febbraio e le cui anticipazioni rivelano che cinque allievi guadagneranno l'accesso al Serale.

Due concorrenti invece verranno eliminati. Si tratta di Mezkal e Paki. Per quanto riguarda il cantante di Rudy Zerbi, proprio il prof chiederà a Maria De Filippi di poterlo far tornare a settembre ad Amici, richiesta che verrà accettata. Per il resto, bisognerà aspettare ancora qualche giorno per rivedere in video Maria. Resta da capire quando invece riprenderanno le registrazioni dei suoi programmi, in particolare Uomini e donne e Amici.