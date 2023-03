Chi saranno i nuovi giudici che si metteranno in gioco al serale di Amici 2023? Manca sempre meno al debutto in prime time dello show condotto da Maria De Filippi e in questi giorni emergono nuovi retroscena su chi potrebbe arrivare nel cast dello show.

Rispetto alle ultime due edizioni del serale, la padrona di casa potrebbe puntare su una serie di novità che potrebbero non deludere le aspettative dei fan, curiosi di scoprire cosa succederà quest'anno.

Il 18 marzo previsto il debutto del serale di Amici 2023 su Canale 5

Le anticipazioni sul serale di Amici 2023 rivelano che il debutto è fissato per sabato 18 marzo, quando su Canale 5 andrà in onda la prima delle nove puntate di questa edizione.

Le squadre degli allievi che sono riusciti a conquistare l'accesso allo show di prime time si sfideranno in nuove gare di canto e ballo, le quali verranno giudicate dai giurati di questa ventiduesima edizione.

Rispetto agli ultimi anni ci saranno delle novità in scena, dato che al momento sarebbe certa l'uscita di scena di Stefano De Martino.

Fuori Stefano De Martino dai giudici del serale di Amici 2023

Il conduttore napoletano potrebbe non essere presente in giuria, complice anche il suo impegno con la Rai: da metà aprile e per tutto il mese di maggio De Martino sarà al timone di Bar Stella, lo show di seconda serata in onda su Rai 2, che conduce ormai da qualche stagione.

Di conseguenza questo impegno renderebbe impossibile la sua presenza nel cast del talent show che porta la firma di Maria De Filippi, dove sarebbe in uscita anche Emanuele Filiberto Di Savoia.

In una delle sue ultime interviste televisive, il giudice dello show di Canale 5 aveva messo in discussione la sua presenza, ammettendo che dopo due edizioni di fila gli sarebbe piaciuto poter fare qualcosa di diverso in televisione.

Annalisa in lizza, De Filippi in silenzio sui nuovi giudici di Amici 22

Chi saranno allora i nuovi giudici del serale di Amici 2023?

Tra i nomi in lizza in queste ore vi sono quelli di due ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi.

Il primo sarebbe Irama, che continua a essere uno dei volti più apprezzati dal pubblico giovane. In lizza per il serale di Amici ci sarebbe anche Annalisa, reduce dal grande successo di Bellissima, la hit che l'ha consacrata ancora di più nel panorama della musica pop.

Tuttavia, malgrado le indiscrezioni di queste ore, Maria De Filippi non si è ancora pronunciata ufficialmente in merito ai nomi dei nuovi giudici del serale.

La conduttrice è in silenzio stampa in seguito alla morte del marito Maurizio Costanzo e non si esclude che qualche anticipazione possa arrivare nel corso della registrazione del talent show di venerdì 3 marzo.