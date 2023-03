Domenica 5 marzo su Canale 5 sarà recuperato il 22° speciale di Amici, quello che Maria De Filippi ha condotto il 23 febbraio. Le anticipazioni che circolano in rete da una settimana, infatti, parlano di un'inaspettata doppia eliminazione, ma anche del passaggio al serale di cinque titolari della classe: Mattia, Alessio, Samu, Wax e Federica, infatti, sono stati promossi dai loro insegnanti e sicuramente si esibiranno in prima serata il 18 marzo.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

Stanno ricominciando tutti i programmi di Maria De Filippi.

I vertici Mediaset, infatti, hanno fatto sapere che sabato 4 marzo tornerà C'è posta per te, domenica 5 sarà recuperata la 22^ puntata di Amici e da lunedì 6 riprenderanno i daytime del talent-show e di Uomini e Donne.

Nelle scorse ore, inoltre, sono state rese note le date in cui verranno registrati i nuovi appuntamenti dei format che sono fermi da giorni nel rispetto del lutto che ha colpito la loro presentatrice.

Venerdì 3 marzo, ad esempio, alunni e insegnanti della scuola parteciperanno all'ultima registrazione di uno speciale prima dell'inizio del serale: tra circa 24 ore, infatti, saranno svelati i nomi di tutti i ragazzi che riusciranno ad accedere alla nuova fase della trasmissione.

Cosa accadrà ad Amici domenica prossima

La puntata di Amici che sarà registrata domani, però, non è quella che il pubblico vedrà su Canale 5 domenica prossima: il 5 marzo, infatti, sarà trasmesso in tv lo speciale numero 22 del talent-show (il 23° andrà in onda la settimana successiva, ovvero domenica 12 marzo).

Da giorni, dunque, sono disponibili gli spoiler di quello che è successo in studio l'ultima volta, a partire dai nomi degli allievi che hanno ottenuto il pass per il serale.

Gli insegnanti hanno emesso molti verdetti giovedì scorso, sia in positivo che in negativo, andando a delineare il cast che da sabato 18 marzo si sfiderà in prima serata davanti ad una giuria ancora top secret.

Domenica 5 marzo ci sarà una doppia eliminazione: i prof Zerbi e Celentano, infatti, rinunceranno a Mezkal e Paky: il cantante potrà ripresentarsi ai casting della prossima edizione, il ballerino hip-hop tornerà a casa dopo aver perso un confronto con i colleghi Samu e Alessio.

Chi passerà alla nuova fase di Amici

Nel corso della 22esima puntata di Amici, inoltre, le gare di canto e ballo saranno decisive per la promozione o la bocciatura dei ragazzi ancora in bilico.

Arisa deciderà di mandare entrambi i suoi allievi al serale: Wax e Federica indosseranno la maglia oro con una settimana d'anticipo rispetto alla fine delle registrazioni pomeridiane del talent-show.

Nel ballo, invece, i docenti diranno sì a: Mattia Zenzola (latinista amatissimo dal pubblico e alla sua seconda esperienza nella scuola), Samu (titolare del team capitanato da Emanuel Lo) e Alessio (new entry nella squadra di Todaro e apprezzatissimo anche dalla maestra Alessandra Celentano).

Domani, venerdì 3 marzo, si svolgerà l'ultimo appuntamento domenicale prima dell'esordio in prime time: tra poco più di 24 ore, dunque, i fan scopriranno i nomi di tutti gli alunni che parteciperanno almeno alla prima puntata serale.

La nuova fase della trasmissione di Canale 5, però, inizierà tra un paio di settimane e sono ancora tante le cose che devono essere svelate: i componenti della giuria esterna (non si esclude la riconferma di quella dell'anno scorso), la suddivisione in squadre, gli "accoppiamenti" tra i professori che saranno capitani dei team in gara, se al debutto ci sarà un'eliminazione oppure due.