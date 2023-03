Cresce l'attesa per il debutto del serale di Amici 2023, in onda anche quest'anno nel sabato sera di Canale 5. L'appuntamento con la prima puntata del talent show Mediaset è fissato per sabato 18 marzo in prima serata e, intanto, Maria De Filippi si prepara al meglio per questa nuova sfida.

Per la conduttrice non sarà facile, complice il periodo difficile che sta affrontando in seguito alla morte del suo compagno di vita, Maurizio Costanzo: lo conferma anche il retroscena di un settimanale uscito nelle scorse ore.

Al via il serale di Amici 2023 su Canale 5: il 18 marzo la prima puntata

Nel dettaglio, la messa in onda del serale di Amici 2023 è fissata per sabato 18 marzo su Canale 5, ma la registrazione avverrà giovedì pomeriggio.

Anche quest'anno, infatti, si è scelto di non andare in onda in diretta bensì di puntare su una giuria esterna che avrà il compito di decretare le sorti dei concorrenti di questa ventiduesima edizione, fino ad arrivare ai finalisti ufficiali.

Solo la finalissima di questa edizione sarà trasmessa live su Canale 5 e, in tal modo permetterà al pubblico da casa di poter esprimere la propria preferenza e stabilire così il nome del vincitore assoluto che si porterà a casa il montepremi finale di 150 mila euro.

Il ritorno in prime time di Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo

Intanto, però, in attesa della prima puntata di questa edizione, emergono nuovi retroscena sul serale: per Maria De Filippi, infatti, sarà la prima trasmissione in prime time dopo la morte di Maurizio Costanzo.

In queste settimane la conduttrice è già tornata in onda nel sabato sera di Canale 5 con C'è posta per te ma, lo show, era stato registrato interamente prima del lutto che l'ha colpita.

Di conseguenza, il serale di Amici 22 sarà la trasmissione che segnerà il suo rientro nella fascia serale Mediaset e quest'anno dovrà vedersela con la concorrenza Rai rappresentata da "Il Cantante Mascherato" di Milly Carlucci.

'Senza Maurizio è tutto più difficile', il retroscena sul serale di Amici 2023

"Amici? Senza Maurizio tutto è più difficile", rivela il settimanale "Nuovo Tv" sull'ultimo numero, svelando così un retroscena legato alla conduttrice dello show di Canale 5.

In attesa di scoprire come la conduttrice gestirà questa nuova sfida con il serale, le anticipazioni riguardanti la registrazione della prima puntata, rivelano che si partirà subito con una doppia eliminazione. Saranno due i concorrenti che al termine della gara dovranno dire addio alla trasmissione e quindi rinunciare già alla possibilità di accedere alla puntata successiva.

Anche quest'anno, poi, i concorrenti saranno divisi in tre squadre: Zerbi-Celentano, Arisa-Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini- Emanuel Lo.