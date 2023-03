Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di aprile 2023. Le novità del palinsesto interesseranno l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore.

Novità anche nella fascia dell'access prime time, dove si assisterà a uno stop per la trasmissione I Soliti Ignoti - Identità nascoste condotta da Amadeus.

Il Paradiso 7 verso l'atteso finale: cambio programmazione Rai aprile 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo aprile 2023, interesserà Il Paradiso delle signore 7 che si avvierà verso il gran finale di stagione.

Gli appuntamenti conclusivi con la soap saranno trasmessi nel corso della settimana dall'1 al 5 maggio 2023, di conseguenza con il mese di aprile si entrerà nel vivo delle dinamiche e di quelli che sono gli intrighi che tengono banco all'interno del celebre grande magazzino milanese.

Un mese di programmazione che si preannuncia imperdibile per i fan della soap opera pomeridiana di Rai 1, in vista poi delle ultime puntate di maggio, con le quali calerà il sipario su questa settima stagione.

Le prime anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore 7

I colpi di scena non mancheranno, dato che le anticipazioni sul finale della soap rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, alle prese con la gravidanza che sta mettendo a dura prova non solo il suo stato emotivo ma anche quello della sua famiglia.

Spazio anche alle vicende di Ludovica che, nel corso dei prossimi appuntamenti, riceverà una proposta di nozze a tutti gli effetti da parte del suo compagno Ferdinando Torrebruna.

Con il finale de Il Paradiso delle Signore, la fascia del primo pomeriggio di Rai 1 tornerà nelle mani della soap opera Sei Sorelle, già sperimentata lo scorso anno con buoni risultati d'ascolto.

Stop per Soliti Ignoti: cambio programmazione Rai aprile

Inoltre, il cambio programmazione Rai del prossimo aprile 2023, riguarderà anche la fascia dell'access prime time, dove ci saranno delle novità importanti.

I Soliti Ignoti condotto da Amadeus saluterà il suo pubblico in anticipo, chiudendo i battenti con l'ultima puntata della stagione fissata per il 15 aprile.

A partire dal 16 aprile in poi, però, ecco che in access prime time ci sarà spazio per il ritorno di un altro quiz che terrà compagnia al pubblico fino alla fine della stagione.

Trattasi di Affari Tuoi, il game show condotto in passato da Flavio Insinna e Carlo Conti, il quale tornerà su Rai 1 sempre con la conduzione di Amadeus.

Amadeus trionfa nella gara ascolti dell'access prime time

Sarà sempre il conduttore del prossimo Festival di Sanremo a tenere in mano le redini dell'access prime time, dopo una stagione che lo ha visto trionfante dal punto di vista auditel.

L'appuntamento con I Soliti Ignoti, infatti, grazie ad una media di oltre 4,7 milioni di spettatori a serata e punte di ben 5,5 milioni, ha sempre vinto la gara auditel contro il diretto competitor Striscia la notizia, in onda contemporaneamente su Canale 5.

The Good Doctor torna su Rai 2: cambio programmazione aprile

Per quanto riguarda, invece, il prime time di Rai 2 va segnalato il ritorno a partire da aprile, di una serie tv medical che ha conquistato il pubblico italiano. Trattasi di The Good Doctor, di cui dal 7 aprile in poi, torneranno in onda le nuove puntate in prima visione assoluta.

Un appuntamento che, in questi anni, ha appassionato una media di oltre un milione e mezzo di spettatori nel prime time della seconda rete Rai, dopo i buoni ascolti che ottenne con il passaggio della prima stagione sulla rete ammiraglia.

Su Rai 3 prosegue Che tempo che fa con Fabio Fazio

Su Rai 3, invece, è confermato l'appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio in onda tutte le domeniche dalle 20 alle 24 circa.

La messa in onda del programma proseguirà fino al prossimo 28 maggio, complice l'ottima media di ascolti che anche quest'anno sta registrando in prime time, con oltre 2,5 milioni di fedelissimi a settimana e punte del 14% di share, che permettono al programma di tener testa agli ascolti serali di Canale 5 in quella stessa fascia oraria.

Per quanto riguarda, invece, la domenica pomeriggio della terza rete Rai, l'appuntamento con Kilimangiaro andrà avanti fino al 23 aprile in diretta mentre dalla settimana successiva ci sarà spazio per la versione "Collection", ossia il "best of" di questa edizione.