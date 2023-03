Quando riparte l'appuntamento con il serale di Amici 22? Emergono le prime anticipazioni sul talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che, anche quest'anno, terrà compagnia al pubblico durante il periodo della stagione primaverile.

Le sorprese non mancheranno dato che, al centro dell'attenzione ci sarà in primis un restyling della giuria di questa ventiduesima edizione.

A farne le spese, ad esempio, sarà Stefano De Martino che quest'anno non tornerà a vestire i panni di giudice nel talent show Mediaset.

Le prime anticipazioni sul serale di Amici 22: ecco quando va in onda la prima puntata in tv

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sul serale di Amici 22 rivelano che la trasmissione tornerà in onda a partire dal 18 marzo in poi sulla rete ammiraglia Mediaset.

Anche quest'anno la messa in onda è confermata di sabato sera, dopo il grande successo di ascolti che la trasmissione ha registrato nel corso degli ultimi anni, con una media di spettatori che ha superato la soglia dei quattro milioni e mezzo di spettatori e picchi del 27% di share.

La trasmissione di Maria De Filippi, però, non sarà in diretta: lo show verrà registrato con qualche giorno d'anticipo rispetto all'effettiva messa in onda al sabato sera.

Fuori Stefano De Martino: anticipazioni Amici 22 serale

Al momento, però, non si conosce ancora la data esatta in cui ci sarà la registrazione della prima puntata: il prossimo 3 marzo, infatti, Maria De Filippi tornerà in studio per le riprese dell'ultimo appuntamento della domenica pomeriggio, dopodiché inizierà a dedicarsi al serale.

Ma quali saranno le squadre e chi saranno i giudici di questa ventiduesima edizione? Le anticipazioni sul cast rivelano che, quest'anno, non ci sarà il ritorno di Stefano De Martino.

Il conduttore sarà impegnatissimo a teatro con il suo primo show e poi porterà avanti una serie di impegni con la tv di Stato, che a quanto pare non gli permetteranno di coniugare anche quello con il serale del talent show Mediaset.

Smentita anche la notizia legata ad un possibile coinvolgimento di Giorgia nel cast: la cantante ha ammesso di non "essere portata" per fare il giudice in un talent show.

Le squadre del serale di Amici 22 non sarebbero stravolte

Per quanto riguarda, invece, le squadre che si comporranno quest'anno, si vocifera che non dovrebbero esserci degli stravolgimenti in merito: Piccolo G potrebbe non ottenere la maglia per il serale.

Lorella Cuccarini, quindi, tornerebbe in gara con Raimondo Todaro dopo l'ottima performance dello scorso anno.

Si riformerebbe anche la squadra composta dalla coppia Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, mentre Arisa si ritroverebbe e gareggiare assieme alla new entry Emanuel Lo.