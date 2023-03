Cambio programmazione per Terra Amara, la fortunatissima soap opera del pomeriggio che tutti i giorni appassiona una media di quasi tre milioni di spettatori.

Le novità riguarderanno l'approdo della soap opera nella fascia della domenica pomeriggio, dove si ritroverà a prendere il posto degli speciali di Amici 22.

Amici 22 sospeso di domenica pomeriggio: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, stando a quanto si apprende da una fonte diretta, il palinsesto della domenica pomeriggio di Canale 5 subirà delle sostanziali modifiche nella fascia della domenica pomeriggio.

Il prossimo 12 marzo, infatti, andrà in onda l'ultima puntata degli speciali di Amici 22, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, seguito da una media di oltre tre milioni di fedelissimi spettatori in daytime.

Complice l'inizio di Amici in prima serata, la cui prima puntata del serale sarà trasmessa sabato 18 marzo in tv, gli appuntamenti della domenica pomeriggio saranno sospesi e di conseguenza, ci saranno delle modifiche nella fascia oraria che va dalle 14:00 alle 16:30.

I vertici del Biscione, per assicurare un buon traino all'appuntamento domenicale con Verissimo condotto da Silvia Toffanin, hanno optato per la messa in onda delle soap nella fascia domenicale.

Cambio programmazione per Terra amara: la soap anche di domenica

Di conseguenza, da domenica 19 marzo il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset prevedrà la messa in onda di Beautiful dalle 14:00 alle 15:00 circa, dopodiché ci sarà spazio per un nuovo appuntamento con Terra amara.

La soap opera turca, quindi, sarà trasmessa dal lunedì alla domenica e nel fine settimane saranno trasmesse delle puntate "extra-large" della durata di un'ora e mezza, per la gioia dei tantissimi fan.

In attesa di vedere in onda le nuove puntate della soap anche nella fascia del pomeriggio domenicale di Canale 5, gli spettatori e appassionati delle vicende di Yilmaz e Zuleyha, dovranno fare a meno dell'appuntamento con la soap per la giornata di venerdì 3 marzo.

Salta la puntata di Terra amara del 3 marzo: nuovo cambio programmazione su Canale 5

Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà un nuovo stravolgimento e, a farne le spese, sarà l'appuntamento con Terra amara.

Gli spettatori che, alle 14.10 si collegheranno su Canale 5 per seguire il nuovo episodio, resteranno delusi dato che al suo posto partirà la replica della terza puntata di Buongiorno mamma 2 con Raoul Bova.

La soap opera turca, però, tornerà in onda da sabato 4 marzo 2023 con la messa in onda della consueta puntata speciale in daytime, che farà da traino al talk show Verissimo, condotto con grande successo da Silvia Toffanin.