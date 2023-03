Cosa succederà al serale di Amici 22? A rompere il silenzio è Lorella Cuccarini, tra le insegnanti più amati dal pubblico del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

A poche settimane dal debutto di questa ventiduesima edizione dello show, in prime time su Canale 5, la prof Cuccarini ha anticipato quello che succederà nel corso delle varie puntate in onda nella prestigiosa serata del sabato.

Quando parte il serale di Amici 22 su Canale 5: svelata la data d'inizio

Le prime anticipazioni sul serale di Amici 22 rivelano che anche quest'anno lo show andrà in onda di sabato sera.

La messa in onda della prima puntata di Amici è prevista per il 18 marzo, giorno in cui su Rai 1 si accenderanno i riflettori sulla quarta edizione de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci.

Si riaccende così la "sfida auditel" del sabato sera tra Maria De Filippi e Milly Carlucci: le due primedonne del piccolo schermo si scontreranno in questo duello televisivo che potrebbe promettere grandi sorprese dal punto di vista auditel.

Lorella Cuccarini rompe il silenzio sul serale di Amici 22

In attesa di scoprire chi saranno i giudici ufficiali che avranno il compito di esprimere il loro parere e di decretare le sorti dei concorrenti ammessi al serale di questa edizione, a rompere il silenzio su quanto succederà ad Amici 22 è stata Lorella Cuccarini.

In una nuova intervista su La Freccia Magazine, l'insegnante di canto della scuola ha parlato della sua rinascita nel cast del talent show di Maria De Filippi, dove ormai veste i panni di insegnante da ben tre edizioni, e ha ammesso di essere pronta per questa nuova sfida che la vedrà protagonista in prima persona insieme ai suoi allievi.

"Iniziare un nuovo corso con un ruolo inedito e stare insieme ai giovani è rigenerante", ha ammesso Lorella Cuccarini parlando della sua rinascita artistica all'interno del cast di Amici 22.

'Grande show e numeri corali', le parole di Lorella sul serale di Amici 22

"Il serale? È la cartina tornasole di un anno di lavoro, un momento stimolante dal punto di vista creativo", ha dichiarato ancora Lorella Cuccarini parlando dell'impegno che la attende dal prossimo 18 marzo nel prime time di Canale 5.

"Al serale, come sempre, ci aspettiamo un grande show, non vedo l'ora di fare i numeri corali, mescolando canto e ballo", ha svelato ancora l'insegnante di canto della scuola.

Anche in questa ventiduesima edizione di Amici non mancheranno i numeri corali che vedranno coinvolti anche gli insegnanti della scuola, proprio come è già successo nell'ultima stagione del talent show premiata dal pubblico con ottimi ascolti.