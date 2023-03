Uomini e donne si prepara a tornare in onda su Canale 5 dopo il lutto che ha colpito la conduttrice Maria De Filippi.

In queste ore, Mediaset ha ufficializzato la notizia del ritorno in video della trasmissione dei sentimenti di Canale 5.

Maria De Filippi pronta a tornare in onda con Uomini e donne dopo il lutto

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è stato sospeso dal palinsesto Mediaset lo scorso 24 febbraio, quando è arrivata la notizia della morte di Maurizio Costanzo.

Un lutto che ha colpito la conduttrice dello show e, in generale, l'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, il quale ha voluto essere al fianco di Maria nel giorno del funerale.

Da quel momento in poi, la messa in onda del talk show dei sentimenti è stata sospesa dalla fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e, al suo posto, sono andati in onda film e fiction in replica.

Tuttavia, l'attesa per i fan di Uomini e donne sta per terminare, dato che la trasmissione sta per ripartire su Canale 5.

Mediaset ufficializza il ritorno di Uomini e donne in tv

In queste ore, infatti, Mediaset ha ufficializzato la notizia del ritorno di U&D: i crawl che annunciavano il rientro in scena di Maria De Filippi nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, sono passati nel corso della puntata di Beautiful trasmessa oggi 2 marzo in tv.

L'appuntamento con Uomini e donne riprenderà regolarmente da lunedì 6 marzo, come sempre nella fascia oraria delle 14:45: la trasmissione di Maria De Filippi prenderà la linea dopo la messa in onda della soap opera turca Terra Amara, confermata dal lunedì al venerdì.

Un ritorno che non deluderà le aspettative dei fan dato che, le anticipazioni delle nuove puntate (registrate due settimane fa), rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alle vicende dei tronisti Lavinia e Federico, ormai prossimi alla scelta finale da fare in studio.

Crollano gli ascolti del pomeriggio di Canale 5 senza Maria De Filippi

Il ritorno di Uomini e donne in tv, permetterà anche ai vertici del Biscione di poter tirare un sospiro di sollievo dopo il calo ascolti di questa settimana.

La media della fascia che va dalle 14:45 alle 16:40, senza Uomini e donne e il daytime di Amici 22, in questi giorni si attesta sul 16% di share.

Numeri ben distanti da quelli che era in grado di registrare Maria De Filippi con le sue trasmissioni che, tutti i giorni, ottengono una media di oltre 2,8 milioni di spettatori e uno share che oscilla tra il 25 e il 28%.