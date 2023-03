L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore nella settimana che va dal 6 al 10 marzo 2023 promette grandi sorprese e colpi di scena.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno ancora una volta le vicende di Gemma, alle prese con la prima gravidanza che ha messo a soqquadro l'armonia della sua famiglia.

Spazio anche alle vicende di Adelaide, la quale si ritroverà messa con le spalle al muro dalla giovane Ludovica.

Gemma mollata dopo la gravidanza: anticipazioni Il Paradiso al 10 marzo 2023

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore della settimana fino al 10 marzo rivelano che la gravidanza di Gemma continuerà a tenere banco.

La ragazza si ritroverà a dover affrontare questo delicato momento della sua vita da sola, dato che il compagno Carlos farà perdere le tracce.

Ezio scoprirà che il ragazzo ha lasciato l'Italia per tornare in Argentina, dove è in procinto di convolare a nozze con un'altra donna.

Ezio e Veronica fanno una scelta dolorosa per Gemma: anticipazioni Il Paradiso 6-10 marzo

Uno choc per la famiglia Colombo: tutti saranno preoccupati per la situazione di Gemma, tanto da temere che la gravidanza possa essere un ostacolo per la sua vita futura.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore della settimana fino al 10 marzo 2023 rivelano che Ezio e Veronica si ritroveranno a dover fare una scelta dolorosa legata al futuro della ragazza. Di cosa si tratterà e quali saranno le conseguenze di questa scelta?

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda nella settimana fino al 10 marzo, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Ludovica, la quale deciderà di vederci chiaro nel rapporto speciale che si è venuto a creare tra Marcello e la contessa.

La giovane Brancia non potrà nascondere a se stessa di essere infastidita da questo legame che vede coinvolto il suo ex fidanzato e proverà a capire come stanno le cose.

Ludovica mette alle strette Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6-10 marzo

Di conseguenza metterà la contessa con le spalle al muro e di conseguenza ci sarà la fatidica confessione da parte di Adelaide.

La donna rivelerà per la prima volta di essere protagonista di un flirt con Marcello e ammetterà così la sua relazione.

Quale sarà la reazione di Ludovica? Questa ammissione potrebbe spingerla a riconsiderare il suo rapporto con Ferdinando Torrebruna?

Intanto Vittorio si troverà a dover affrontare una questione spinosa: alcune manifestanti protesteranno indignate per l'articolo di Diletta sull'educazione sessuale femminile.

Vittorio si ritrova al centro delle polemiche: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 10 marzo

In soccorso di Conti arriverà anche Don Saverio, il quale proverà a smorzare i toni della protesta, che rischia di avere delle conseguenze negative anche sulle vendite del grande magazzino milanese.

Anche questa volta, in soccorso del proprietario del Paradiso, arriverà Matilde: la donna avrà un'intuizione che potrebbe rivelarsi giusta per cercare di arginare le polemiche.

Spazio alle vicende di Elvira. La Venere, dopo aver affrontato l'esame teorico per la patente, scoprirà di averlo passato e deciderà di festeggiare.

Elvira organizzerà una piccola festa all'interno della Caffetteria, e celebrerà il traguardo insieme alle amiche e a Salvatore, che l'ha spronata nella conquista di questo obiettivo.