Il daytime di Amici che è andato in onda oggi, venerdì 10 marzo, è iniziato con una notizia che nessuno si aspettava: Rudy Zerbi ha "scaricato" Piccolo G dicendogli che non se la sentiva di portarlo con sé al serale. Dopo un quarto d'ora di chiacchierata con Maria De Filippi, il professore ha cambiato idea e ha promesso al cantante che l'avrebbe sostenuto da qui alla fine della sua esperienza nel programma. Pochi minuti di panico, dunque, per l'allievo che da sabato 18 marzo si esibirà davanti ad una commissione esterna del tutto rivoluzionata.

Le parole dell'insegnante di Amici

Quando mancano solo due giorni alla messa in onda dell'ultimo speciale di Amici prima del serale, i fan hanno vissuto momenti di panico assistendo ad un recente confronto tra Rudy e Piccolo G nella scuola.

Zerbi ha convocato il suo allievo in sala e, senza girarci troppo intorno, gli ha detto: "Io non me la sento di portarti al serale, mi dispiace".

Il giovane è rimasto senza parole e non ha replicato in nessuno modo alla notizia: quando il professore si è allontanato, però, è intervenuta Maria De Filippi in collegamento.

La conversazione che la conduttrice ha avuto con il ragazzo per circa 15 minuti, però, è rimasta privata: nel daytime del 9 marzo, infatti, non è stato incluso quello che i due si sono detti prima che Rudy rientrasse nella stanza.

Il dietrofront del docente di Amici

Dopo aver ascoltato il dialogo che Maria e Piccolo G hanno avuto, Zerbi è tornato in sala e ha sorpreso sia il suo allievo che tutto il pubblico di Amici.

"Non ho potuto non sentire, questo è quello che volevo vedere e che mi è sempre piaciuto di te. Se vuoi, possiamo andare avanti insieme", ha detto il professore.

A neppure mezz'ora di distanza dal discorso col quale aveva "abbandonato" il cantante della sua squadra, dunque, Rudy ha fatto dietrofront e si è detto pronto a scommettere ancora su di lui e sul suo talento.

Un comportamento un po' insolito quello dello storico insegnante del programma, soprattutto per la velocità con la quale ha cambiato idea: è bastato l'intervento della conduttrice, infatti, a far ricredere Zerbi e a tornare a puntare su uno dei titolari più apprezzati dai fan della trasmissione.

Le anticipazioni dell'ultimo speciale di Amici

Chi ha seguito il daytime di Amici del 10 marzo, non ha potuto non commentare il repentino cambio di atteggiamento di Rudy.

"Non ci ho capito nulla: prima gli dice che non lo manda al serale, poi Piccolo G parla con Maria (non si sa di cosa) e lui cambia idea. No sense", questo è uno dei pareri che i fan hanno espresso che ha raccolto maggiori apprezzamenti su Twitter durante la messa in onda del pomeridiano di oggi.

Dopo aver infastidito Niveo con un esame di 10 secondi di qualche giorno fa, Zerbi è tornato al centro dell'attenzione per un atteggiamento che pochi spettatori hanno compreso.

Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios una settimana fa (ovvero quando è stata registrata l'ultima puntata di Amici prima dell'inizio della fase serale, e che sarà proposta su Canale 5 domenica 12 marzo), infatti, confermano l'accesso al prime time di 15 titolari della scuola, tra cui spicca il cantante che in queste ore ha rischiato grosso per volere del suo insegnante di riferimento.

Al serale, dunque, parteciperanno: Gianmarco, Isobel, Ramon, Megan, Maddalena, Federica, Wax, Angelina, Cricca, NDG, Samu, Alessio, Mattia, Aaron e Piccolo.

A lasciare il programma ad un passo dal sogno, dunque, sono stati: Niveo per il canto e Benedetta per la danza. Quest'ultima, però, è stata "arruolata" come professionista e dal 18 marzo ballerà i passi a due di latinoamericano con Zenzola.