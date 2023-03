Da quando è andato in onda il primo serale di Amici 22, in rete si rincorrono le voci sulla possibile dolce attesa di una storica professionista del cast. Francesca Tocca non si esibisce da tempo in tv e tanti fan sono arrivati alla conclusione che il motivo potrebbe essere una gravidanza ancora non ufficializzata. La ballerina, però, tramite Instagram ha smentito tutto, compresi i Gossip sulla crisi con Raimondo Todaro che sono circolati alcune settimane fa.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Le eliminazioni di NDG e di Megan dal serale di Amici non sono l'unico spunto di discussione che ha offerto la prima puntata.

Tanti spettatori, infatti, hanno notato che Francesca Tocca non si è mai esibita durante la serata (neppure in uno dei tanti "quadri" che il direttore artistico Jarny ha creato per i ragazzi del cast) e che è entrata in studio solo per portare il "guanto di sfida" dei professori.

In questa breve apparizione, inoltre, la ballerina di latinoamericano ha sfoggiato un look insolito: un abito nero largo che sembrava nasconderle tutte le forme.

La teoria che ha iniziato a circolare sui social network, dunque, è la seguente: la professionista del talent-show non balla né con i colleghi né con Mattia Zenzola perché sarebbe in attesa del suo secondo figlio.

La precisazione della danzatrice di Amici

A distanza di 24 ore dalla messa in onda della prima puntata del serale di Amici, Francesca ha deciso di esporsi con un messaggio social molto chiaro.

"Prima ero in crisi, ora sono incinta", ha esordito la ballerina facendo riferimento alle chiacchiere che sono circolate di recente su una presunta separazione dal marito Raimondo Todaro.

"Giornalisti e gossippari vari, fate pace col cervello che c'è il rischio che diventate poco credibili", ha proseguito la professionista del talent-show sul suo profilo Instagram.

A conclusione del suo sfogo, Tocca ha scritto: "Ovviamente smentisco tutto".

Insomma non c'è nessun bebè in arrivo per la coppia di danzatori di latinoamericano che fanno parte del cast di Amici da anni: il siciliano è professore da due edizioni, mentre la moglie affianca gli allievi nelle coreografie da molto tempo.

Attesa per la seconda registrazione di Amici

Se Francesca Tocca non si sta esibendo sul palco di Amici, dunque, non è a tutela di una sua gravidanza: non si conoscono i veri motivi per i quali la danzatrice è ferma ai box e Maria De Filippi è stata costretta a offrire un lavoro all'ex allieva Benedetta per permettere a Mattia di fare i passi a due di latinoamericano.

A proposito dei ragazzi che partecipano alla fase serale, hanno già iniziato la preparazione della puntata che andrà in onda sabato 25 marzo: questo appuntamento, infatti, sarà registrato giovedì 23 e quella sera trapeleranno le anticipazioni di quello che accadrà in studio.

Dopo Megan e NDG, altri due titolari stanno per lasciare la gara: una settimana fa è toccato a Federica finire al ballottaggio finale dopo una partita dominata dalla squadra Zerbi-Celentano (questo team ha vinto tutte e tre le manche soprattutto grazie ai punti conquistati da Isobel).

Cuccarini-Emanuel Lo e Arisa-Todaro, dunque, dovranno inventarsi qualcosa per cercare di fermare l'inarrestabile corsa dei "rivali": i professori appena citati sembrano puntare forte su Angelina, Samu, Wax e Mattia, quindi è probabile che saranno proprio loro quelli che si esibiranno più volte sabato prossimo.

Alessandra e Rudy, invece, hanno ancora il loro gruppo al gran completo e proveranno a convincere la giuria esterna a votare ancora per i loro "pupilli".