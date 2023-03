Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole e nelle puntate dal 27 al 31 marzo le sorprese saranno molte per i protagonisti di Palazzo Palladini, a partire da Marina che sarà sempre più ossessionata da Lara e a farne le spese potrebbe essere la piccola Irene. Eugenio e Viola, invece, rimetteranno insieme i pezzi della loro famiglia a un passo dalla separazione, mentre Silvia sarà travolta dall'ennesima bufera social ai danni del suo locale.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina rischierà di allontanarsi da Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 27 al 31 marzo raccontano che Irene resterà da sola con Marina che sempre più tormentata dal pensiero di Lara non starà abbastanza attenta.

La bambina, infatti, avrà un incidente e questo episodio metterà in allarme un po' tutta la famiglia che si renderà conto che la presenza della signora Martinelli rischia di diventare pericolosa. Tra Marina e Roberto, inoltre, inizieranno i primi scontri, ma la coppia non si darà per vinta e si riproporrà di superare le tensioni. Purtroppo, però, l'arrivo di una nuova emergenza finirà per sconvolgere ancora gli equilibri. Le trame non rivelano cosa accadrà, ma Lara e Roberto vivranno momenti di grande paura e questo farebbe presupporre che l'emergenza riguardi il piccolo Tommaso. Marina, intanto si sentirà sempre più messa da parte dal marito, perché il piano di Lara sembrerà iniziare a dare i suoi frutti.

Anticipazioni settimana dal 27 al 31 marzo: Eugenio e Viola ancora insieme

Le puntate di Un posto al sole della settimana dal 27 al 31 marzo vedranno protagonista anche Silvia che con Diego ragionerà su come risollevare le sorti del Vulcano, finito ancora una volta in una bufera social. Inoltre, per la proprietaria del bistrot sarà anche tempo di pensare se sia il caso di appoggiarsi ad Alberto Palladini per risolvere i gravi problemi economici che rischieranno di intaccare anche la sua sfera privata.

Ci sarà ampio spazio anche per Viola e Eugenio che a un passo dalla separazione saranno piuttosto confusi, ma dopo averci riflettuto bene decideranno di darsi un'altra possibilità.

Giulia noterà uno strano atteggiamento in Renato

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 27 al 31 marzo rivelano che Manuela riuscirà a superare l'esame universitario, ma non riuscirà a gioirne come credeva, perché il pensiero di Niko non le permetterà di essere felice.

Micaela, invece, sarà sempre più decisa a conquistare Samuel che sarà imbarazzato dalla sua sfacciataggine e non saprà come gestire questa situazione. Otello, invece, potrà contare sull'aiuto degli amici per riprendere in mano la sua vita e lo farà con l'obiettivo di rimettere a posto una moto, proponendo a Franco di dargli una mano. Infine, Renato, avrà degli strani comportamenti e la prima ad accorgersene sarà Giulia.