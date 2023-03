Le puntate di Terra Amara che andranno in onda dal 26 marzo all'1 aprile riservano molti colpi di scena che terranno i telespettatori col fiato sospeso. Demir scoprirà che la madre ha venduto dei loro terreni a Fekeli poter avere il denaro per pagare Sermin e farlo scarcerare. Mentre Saniye farà la conoscenza della piccola Uzum, Hatip incastrerà Gaffur vendendogli dei polli avariati, che poi verranno serviti alla festa organizzata dagli Yaman. Gli invitati resteranno intossicati e Demir incolperà Gaffur. Mujgan deciderà di abortire per poi ritornare sui suoi passi, mentre Cetin confesserà a Gulten di essere innamorato di lei.

Gli invitati degli Yaman finiscono all'ospedale

Le anticipazioni di Terra amara, relative alle puntate che andranno in onda da domenica 26 marzo a sabato 1° aprile prendono il via da Demir che verrà scagionato dall'accusa di omicidio. Fekeli chiederà a Hunkar di poterle rivendere le terre prima che il figlio possa scoprire che ha richiesto il suo aiuto, ma la donna non avrà abbastanza denaro. Hatip rivelerà il segreto di Hunkar a Demir. Saniye, recatasi tra le baracche per consegnare i vestiti per la festa di circoncisione organizzata dagli Yaman, incontrerà Uzum e la porterà a casa con lei perché la madre è molto malata.

Alla festa gli invitati mangeranno i polli avariati, che Hatip ha venduto a Gaffur sotto ricatto per via del debito precedentemente contratto dal capomastro, e tutti si sentiranno male.

Demir, che temerà per la reputazione della sua famiglia, darà la colpa a Gaffur. Quest'ultimo porterà Demir davanti ad Hatip, il quale a sua volta fingerà che l'errore della vendita sia stato commesso da uno dei suoi collaboratori.

Mujgan leggerà la lettera scritta da Zuleyha a Yilmaz anni prima, visto che il ragazzo deciderà di rivelarle tutta la verità sul matrimonio tra la giovane e Demir.

Gulten, in ospedale dopo essere stata intossicata dai polli, riceverà la visita di Cetin, che le dichiarerà il suo amore. Demir noterà che Zuleyha ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti, ma temerà che l'abbia fatto solo perché ha scoperto la gravidanza di Mujgan. Quest'ultima, decisa ad abortire, cambierà idea e terrà il bambino, ma proverà a scappare via.

Saniye nuova capomastro degli Yaman

Nella villa Saniye verrà assunta come nuovo capomastro, mentre il marito diventerà bracciante. Demir organizzerà un piano con Zuleyha per risanare la reputazione della famiglia. Verrà aperta una nuova ala all'ospedale pediatrico finanziata da Demir, che porterà il nome della moglie. Behice, nel frattempo, esorterà la nipote a non arrendersi e a lottare per non far fallire il suo matrimonio.

Hunkar e Fekeli proveranno a organizzare una cena con le rispettive famiglie per arrivare a un armistizio, ma ben presto Demir e Yilmaz discuteranno per via delle terre che Hunkar ha venduto a Fekeli, e la tensione sarà tanto alta che Yaman non esiterà a impugnare la sua pistola e sparare.

Zuleyha con l'aiuto della suocera, una volta a casa, chiederà al marito di non fare più uso di armi.

Zuleyha e Mujgan andranno dal ginecologo per controllare come procedono le rispettive gravidanze. La tensione sarà palpabile e la situazione per Zuleyha peggiorerà quando giungerà Yilmaz. Fekeli accompagnerà Behice a una riunione del circolo del paese.