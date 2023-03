Quali sono le nuove fiction Rai che saranno trasmesse durante il mese di aprile 2023 in tv? Le anticipazioni sulla programmazione della tv di Stato rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di una serie amatissima dal pubblico, pronta a tornare in onda con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Trattasi di Un passo dal cielo 7, la serie ambientata sulle montagne che ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia e che quest'anno tornerà con un cast in parte rivoluzionato.

Il ritorno di Un passo dal cielo 7 in prime time: anticipazioni fiction Rai aprile 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove serie tv del prime time di Rai 1 in programma il prossimo aprile 2023, rivelano che ci sarà spazio per la messa in onda di Un passo dal cielo 7.

Le nuove puntate di questa stagione, infatti, andranno in onda nel prime time del giovedì di Rai 1 a partire dal mese di aprile e andranno avanti fino al 18 maggio.

Un appuntamento atteso dai fan, nonostante quest'anno siano previsti dei cambiamenti importanti nel cast.

Al centro delle nuove puntate, infatti, non ci saranno più le vicende di Daniele Liotti, alias Francesco Neri, bensì sarà Giusy Buscemi a diventare la nuova protagonista.

Rocco Schiavone 5 torna su Rai 2: anticipazioni fiction aprile 2023

In attesa di scoprire quale sarà la reazione del pubblico di fronte a questi cambiamenti legati al cast di Un passo dal cielo 7, le anticipazioni sulle fiction Rai di aprile rivelano che tornerà in onda anche un'altra Serie TV poliziesca di Rai 2.

Trattasi di Rocco Schiavone 5, la fiction con protagonista Marco Giallini, inizialmente prevista nel prime time della rete ammiraglia Rai.

Alla fine, però, si è scelto di non trasferire Rocco Schiavone su Rai 1, bensì di farla proseguire su Rai 2, la rete dove è nata e cresciuta in questi anni. La messa in onda della serie è prevista fino al 19 aprile in prime time.

Nel mese di aprile giungerà al termine un'altra serie che in queste settimane sta riscuotendo buoni ascolti da parte del pubblico.

Chiude Resta con me con Francesco Arca: cambio programmazione Rai aprile

Trattasi di Resta con me, la fiction con protagonista Francesco Arca, la quale chiuderà i battenti con un doppio appuntamento speciale in onda su Rai 3.

La serie, in onda in queste settimane di domenica, saluterà il suo pubblico con la messa in onda dell'ottava e ultima puntata fissata per lunedì 4 aprile in prime time su Rai 1.

Di conseguenza, la serie si ritroverà a doversi sfidare con la finalissima del Grande Fratello Vip, in onda proprio nella serata del 4 aprile su Canale 5.

Il Paradiso delle signore 7 si avvia verso il gran finale di stagione

Con il mese di aprile, poi, si avvicinerà verso il finale l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7, su Rai 1.

La messa in onda delle nuove puntate è confermata nella fascia del daytime pomeridiano fino al 5 maggio 2023, motivo per il quale con il mese di aprile si entrerà nel vivo delle trame e degli intrighi che stanno tenendo banco in queste settimane.