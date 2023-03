Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma dal 20 al 24 marzo negli Usa (e poi anche in Italia nel 2024).

Le trame dello sceneggiato rivelano che Deacon Sharpe mostrerà il suo lato protettivo con Hope Logan. Ridge Forrester, invece, avrà qualcosa da ridire sulla riassunzione di Thomas alla casa di moda.

Beautiful, anticipazioni: Sheila è certa che Bill sappia del suo tradimento con Deacon

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate in programma a metà marzo sull'emittente americana Cbs segnalano che Sheila apparirà sempre più certa che Bill sappia del suo tradimento con Deacon.

La donna sospetterà che il magnate la stia prendendo solamente in giro. Dubbi che aumenteranno quando Spencer si renderà protagonista di una mossa inaspettata, che finirà per confonderla. L'uomo, infatti, potrebbe decidere di chiederla in moglie oppure trovare un altro modo per farle capire di volere stare al suo fianco per tutta la vita. Un subdolo piano messo in azione da Bill per far credere a Sheila di essere al sicuro prima della resa dei conti finale.

Deacon mostra il suo lato protettivo con la figlia

Deacon mostrerà il proprio lato protettivo nei confronti della figlia, che deciderà di tornare a lavorare al fianco di Thomas. Una scelta che farà preoccupare tantissimo suo padre.

Pertanto l'ex detenuto deciderà di affrontare Thomas, faticando a credere che il giovane Forrester sia davvero cambiato dopo essersi macchiato di vili inganni ai danni della famiglia Logan.

Preoccupazioni che troveranno d'accordo anche Liam (Scott Clifton), il quale infatti apparirà terribilmente preoccupato che sua moglie abbia deciso di tornare a lavorare con Thomas. Non è escluso che il figlio di Bill possa decidere di affrontare il problema con Hope prima o poi.

Ridge contro il reintegro di Thomas alla Hope for the future

Ma non sarà solo Deacon a scontrarsi con Thomas, in quanto pure Ridge (Thorsten Kaye) avrà qualcosa di dirgli. Lo stilista, infatti, avrà un forte faccia a faccia con tutti i componenti della famiglia Forrester, compresa Hope. L'uomo non capirà il motivo che c'è dietro la scelta di reintegrare Thomas alla Hope for the future, in quanto è incapace di credere alla sua redenzione. Un attacco che non troverà d'accordo molte persone tra cui Hope (Annika Noelle), la quale invece prenderà le difese dell'ex marito.