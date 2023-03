Diverse novità caratterizzeranno le puntate di Beautiful in programma a inizio aprile negli Usa.

Le trame dello sceneggiato ambientato svelano che Sheila Carter sarà in serio pericolo. Li Finnegan, infatti, avrà intenzione di uccidere la criminale, mentre sarà ricoverata in ospedale per le conseguenze di una caduta dal balcone durante uno scontro con Bill Spencer e Ridge Forrester (Thorsten Kaye).

Beautiful, anticipazioni: Ridge racconta alle famiglie di aver aiutato Bill e l'Fbi

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 3 al 7 aprile in prima visione sull'emittente americana Cbs rivelano che Forrester e Logan faranno una scoperta inaspettata.

Ridge infatti inviterà tutti i membri delle due famiglie alla villa di Eric, destando la curiosità di molti. Una volta riuniti, lo stilista deciderà di essere sincero e racconterà ai suoi cari dell'operazione segreta che ha messo in piedi insieme a Bill (Don Diamont) e l'Fbi per catturare Sheila.

Il padre di Thomas spiegherà loro il motivo dello strano comportamento del magnate che aveva destato la preoccupazione generale. Katie (Heather Tom), Donna e Brooke (Katherine Kelly Lang), a questo punto, tireranno un sospiro di sollievo alla scoperta della verità. Tutti appariranno un po' più sollevati nel sapere che Spencer senior non aveva perso la testa quando ha chiesto in moglie Sheila.

Finn costretto ad aiutare Sheila in ospedale

Allo stesso tempo Steffy apparirà ancora risentita nei confronti di suo padre Ridge e Bill, rei di aver ricattato Taylor. Un momento di tensione che verrà meno quando la giovane stilista apprenderà che il magnate ha già sistemato la questione. La sorellastra di Hope, infatti, sarà felice di sapere che sua madre non rischia più di finire in carcere per aver sparato a Spencer senior.

Se la famiglia Forrester-Logan apparirà sollevata, Finn (Tanner Novlan) si troverà sempre più in difficoltà. Il dottore sarà costretto ad aiutare Sheila (Kimberlin Brown) in ospedale. La criminale infatti verrà ricoverata a causa delle conseguenze di una caduta avvenuta dopo un alterco con Bill e Ridge. Tuttavia non tutti saranno in grado di mettere da parte l'odio che nutrono nei confronti della signora Carter.

Li pensa di eliminare Sheila

I portali americani annunciano che Li Finnegan penserà di eliminare Sheila approfittando del suo ricovero in ospedale.

La madre adottiva di Finn potrebbe decidere di introdursi nella camera della criminale per ucciderla attraverso un'iniziazione fatale, oppure tramite un tentativo di soffocamento. Ma ancora non ci sono dei dettagli ufficiali in merito.