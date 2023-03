Cambio programmazione sulle reti Rai a maggio. Le novità del palinsesto riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove ci sarà spazio per lo stop legato all'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7.

La seguitissima soap che, tutti i giorni, appassiona una fetta sempre più elevata di telespettatori in daytime, si fermerà per la consueta sosta estiva che, anche quest'anno, andrà avanti per un bel po' di mesi.

In prime time, invece, il mese di maggio sarà segnato dal ritorno di un fuoriclasse del piccolo schermo: trattasi di Massimo Ranieri.

Il Paradiso delle signore si ferma: cambio programmazione Rai maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo maggio 2023, riguarderà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7, la seguitissima soap opera che continua a registrare ottimi ascolti in daytime, con punte che arrivano a toccare anche il 24% di share nella fascia del pomeriggio.

La messa in onda delle puntate inedite di questa settima stagione della soap opera proseguirà su Rai 1 fino al prossimo venerdì 5 maggio, giorno in cui andrà in onda l'ultima puntata in prima visione assoluta.

A quel punto, gli spettatori dovranno fare a meno per un po' di tempo agli episodi inediti della soap, dato che inizierà lo stop nella fascia del pomeriggio.

Sei Sorelle al posto de Il Paradiso delle signore: cambio programmazione Rai maggio

Anche quest'anno, nonostante il boom di ascolti registrato in daytime durante tutto l'anno, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 non proseguirà durante il periodo della stagione estiva.

La soap si fermerà e, al suo posto, ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate di Sei sorelle, la soap opera spagnola che ha debuttato lo scorso anno in prima visione assoluta su Rai 1, ottenendo ascolti discreti ma non all'altezza di quelli de Il Paradiso delle signore.

Tuttavia, nonostante il riscontro tiepido da parte del pubblico, la Rai ha scelto comunque di continuare a credere in questo prodotto e, dal prossimo 8 maggio, saranno le vicende delle sorelle Silva a sostituire quelle dei protagonisti del grande magazzino milanese.

Massimo Ranieri torna al sabato sera: cambio programmazione Rai maggio 2023

E poi ancora, con il mese di maggio si assisterà ad un cambio programmazione anche nel prime time del sabato sera di Rai 1.

Le novità riguarderanno l'arrivo di Massimo Ranieri che, al termine de Il Cantante Mascherato, erediterà la fascia del prime time festivo del sabato, con un nuovo show articolato in tre puntate dove sarà accompagnato dalla showgirl e attrice Rocio Munoz Morales.

Sabato 13 maggio, invece, ci sarà spazio per la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2023: lo show sarà trasmesso ancora una volta in prime time sulla rete ammiraglia Rai e, quest'anno, in gara per l'Italia ci sarà Marco Mengoni, vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Due Vite".