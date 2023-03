Nella puntata di C'è posta per te andata in onda lo scorso 4 marzo su Canale 5, Maria De Filippi ha presentato ai telespettatori la storia di Roberta e Alessio, madre e figlio. La donna si è rivolta al programma Mediaset per riconciliarsi con il ragazzo, ma quest'ultimo alla fine non ha voluto riabbracciarla, decidendo di chiudere la busta.

Molti utenti social si sono così dimostrati furiosi con il giovane per la sua apparente mancanza di sensibilità. Alessio si è presentato da solo, mentre Roberta è arrivata negli studi del programma Mediaset con il suo compagno David, di diciassette anni più giovane di lei.

Alessio non ha mai accettato David e di conseguenza ha rotto qualsiasi rapporto con Roberta.

Quest'ultima si è così rivolta alla trasmissione condotta da Maria De Filippi per tentare di fare pace col figlio dopo un allontanamento lungo più di tre anni. La situazione è peggiorata dopo che Roberta è rimasta incinta; Alessio a quel punto aveva chiesto alla madre di non tenere la piccola (si trattava di una femminuccia) e di abortire.

C'è posta per te, la disperazione di Roberta

Roberta ha dichiarato che tutto ciò che ha fatto per riavvicinarsi ad Alessio è stato inutile e di aver ricevuto, in cambio, solo offese e parolacce. La donna ha aggiunto che le manca sentirsi chiamare "mamma" dal figlio.

Il ragazzo di fatto ora chiama così la compagna del padre vedendo in lei una nuova figura materna, tanto da essersi tatuato il suo nome.

Roberta ha spiegato al figlio come di mamma ce ne sia una sola e che nessun'altra può prendere il suo posto. Alessio ha replicato dicendo di non accettare David, non per il suo colore di pelle, che a detta del ragazzo sarebbe 'una caratteristica secondaria', quanto per la sua età: 'A me sembrava che mia madre stesse con un ragazzo della mia stessa età'.

Il ragazzo ha raccontato a Maria De Filippi che in casa non c'era più felicità, tanto da arrivare a porre a Roberta una scelta: o lui o David. La madre a quel punto gli avrebbe risposto di non poter concludere un rapporto sentimentale della durata di due anni.

Alessio non vuole vedere sua madre

Sempre nel corso di C'è Posta per te Alessio ha continuato a rifiutare la madre mettendo in chiaro come la donna non le manchi e come non voglia vederla.

Riguardo a David, l'uomo gli è indifferente proprio come Roberta. Il ragazzo, lasciando i presenti prima e i social poi di stucco per la freddezza e insensibilità dimostrate, ha asserito che sua madre per lui è morta, 'anche se la morte in realtà non la auguro a nessuno'.

Maria De Filippi ha tentato in ogni modo di convincere Alessio a riconciliarsi con Roberta e a conoscere la sua sorellina. La conduttrice ha cercato di far comprendere al giovane che sua madre gli vuole bene ma è stato tutto inutile.

Dopo aver rifiutato di rivedere la donna, con la classica busta che è stata dunque chiusa, Alessio ha ricevuto parecchie critiche. Numerosi gli utenti social infuriati con il giovane, definito a più riprese in rete "insensibile", "ignorante" e "ottuso".