Dal 1° marzo su Fox Türkiye è arrivata Adım Farah, la nuova serie tv che vede come protagonista Demet Özdemir, la Sanem di Daydreamer - Le Ali del sogno (Erkenci Kuş, ndr).

Una serie dai toni drammatici che la vede al fianco di Engin Akyürek, noto per il ruolo di Ömer Demir in Kara Para Aşk, serie disponibile su Netflix con il titolo Black Money Love.

Adım Farah, la serie che racconta la vita di Farah, madre del piccolo Kerimşah

In Adım Farah, Demet Özdemir interpreta Farah Erşadi, la cui vita viene stravolta in un attimo quando diventa testimone di un omicidio commesso dalla mafia.

È una donna iraniana di 28 anni che, circa sei anni prima, è fuggita dall'Iran alla volta della Francia. La ragazza, però, si è dovuta fermare a Istanbul in quanto ha scoperto di essere incinta. Da qui inizia a vivere la sua vita nel pieno della illegalità, come una sorta di latitante.

Farah nella vita è un chirurgo, ma a Istanbul non può svolgere questa professione, quindi inizierà a lavorare come addetta alle pulizie. Dovrà anche affrontare i problemi nella sua sfera privata, in quanto il figlio Kerimşah è affetto da una grave malattia congenita all'apparato respiratorio in cui nemmeno Farah può fare qualcosa per farlo stare meglio.

Il tragico incontro tra Farah e Tahir

Una notte, mentre si troverà in un luogo a fare le pulizie, si troverà faccia a faccia con Tahir Lekesiz (interpretato da Engin Akyürek).

Questo incontro avverrà in occasione dell'omicidio a cui Farah assisterà inconsapevolmente. Tahir è uno dei membri di spicco di un'azienda di famiglia che a Istanbul si occupa di affari illegali ed è molto fedele al suo capo perché in giovane età gli ha salvato la vita e l'ha cresciuto. Quella notte, però, anche lui si troverà in una situazione inaspettata.

Farah sarà combattuta e non saprà cosa fare dopo quello che ha visto. Per il bene suo e del bambino non saprà se rimanere in silenzio oppure se denunciare tutto alle forze dell'ordine. Anche Tahir però, per la prima volta, si troverà in una situazione inconsueta: dovrà decidere quale sarà il destino di Farah e del piccolo Kerimşah.

Adım Farah in onda ogni mercoledì su Fox Türkiye

Adım Farah va in onda ogni mercoledì in prima serata su Fox Türkiye: il canale è disponibile live dall'Italia sul sito ufficiale di Fox Türkiye e anche su YouTube. Prodotta da O3 Medya, la prima puntata è andata in onda in Turchia il 1° marzo e ha ottenuto un discreto successo.

La produzione turca è un riadattamento della mini serie argentina La chica que limpia, andata in onda nel 2017. Al momento non è noto quante puntate andranno a comporre la serie: le riprese sono iniziate a Istanbul l'8 gennaio, e si svolgono nei distretti di Galata e Beşiktaş.