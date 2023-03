Oggi, lunedì 13 marzo 2023, ci sarà la quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Inoltre, la prima finalista del Reality Show targato Mediaset, Oriana Marzoli festeggia il suo trentunesimo compleanno. Giunta la mezzanotte i concorrenti del programma hanno festeggiato la showgirl sudamericana con trombette e cappellini. I gieffini, quando hanno visto giungere, la venezuelana, hanno intonato 'Tanti auguri' e hanno urlato di felicità per la compagna d'avventura, dandole i cartelloni che hanno preparato per lei con tanto di scritte dolci, dediche e foto simpatiche.

La festa di compleanno per Oriana

Milena Miconi è entrata nel loft con il tiramisù ed Oriana, molto gioiosa, ha soffiato le trentuno candeline. In seguito la sudamericana è stata invitata ad effettuare un discorso e si è definita felice di poter festeggiare questo compleanno nella casa del Grande Fratello Vip 7. Oriana ha inviato un pensiero alla sua famiglia e, particolarmente, al nonno di origine romana che sarà orgoglioso del suo percorso. Infine, Marzoli ha omaggiato il gruppo degli Spartani e fra un boccone e l'altro di torta la gieffina ha letto le varie dediche ringraziando i coinquilini per l'affetto ricevute. Non potevano mancare le parole di Daniele Dal Moro, per l'occasione. Il veneto ha scritto che Oriana avrà sempre un posto nel suo cuore nonostante lo faccia arrabbiare.

Oriana e Daniele fra battibecchi ed abbracci

Una volta finita la festa di compleanno dedicata ad Oriana Marzoli, la trentunenne è rimasta da sola con Daniele Dal Moro. I due concorrenti hanno giocato e la gieffina si è lasciata andare ma la pace non è stata molto duratura. Infatti, in seguito ad una partita di biliardo, la showgirl e l'imprenditore si sono seduti vicino al tavolo da gioco e Oriana ha fatto presente che le ultime ore sono state belle per entrambi.

Daniele ha voluto sottolineare che lui è sempre sereno fin quando iniziano a litigare perché è sempre Marzoli che vuole discutere, facendo emergere alcuni problemi.

L'imprenditore si è definito stanco di avere discussioni con lei e di avere questa relazione instabile. Oriana ha tentato di comprendere se ci possa essere una speranza lontano dalle telecamere anche se conosce l'opinione del gieffino: "Mi dici che neanche fuori di qui può funzionare".

Pronta la replica di Daniele che ha domandato: "Staresti fuori con una persona con cui litighi tutti i giorni?", aggiungendo di non riuscire ad essere naturale e spontaneo pienamente con la compagna d'avventura per la storia riguardante la fiducia e la chiarezza. Dal Moro ha evidenziato di stare sulla difensiva quando non conosce qualcuno.