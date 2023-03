Al termine della puntata del Grande Fratello Vip del 13 marzo, Luca è andato contro alcune mosse degli autori, gli stessi che secondo lui starebbero facendo di tutto per far passare Nikita e Antonella come le "vittime" della situazione. Nel commentare la clip sullo stato di isolamento nel quale le due vippone avrebbero vissuto negli ultimi giorni, Onestini si è detto allibito: all'interno della casa, infatti, i gruppetti ci sarebbero da sempre ed è strano che solo ora si sta parlando di questo in diretta tv.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

La nuova linea che gli autori e la produzione del Grande Fratello Vip stanno seguendo da qualche settimana (su espressa richiesta dei vertici Mediaset), continua a non convincere sia dentro che fuori la casa più spiata d'Italia.

Da qualche puntata a questa parte, infatti, Alfonso Signorini ha imposto una serie di regole che tutti i concorrenti sono chiamati a rispettare per evitare duri provvedimenti disciplinari (Edoardo Donnamaria, infatti, è stato squalificato per atteggiamenti aggressivi nei confronti di Antonella).

Lunedì 13 marzo, dunque, il conduttore si è occupato di tematiche più leggere come la crisi tra Oriana e Daniele, la reazione di Fiordelisi all'espulsione del fidanzato Edoardo e lo stato di isolamento nel quale avrebbero vissuto due vippone del cast.

Il parere del protagonista del Grande Fratello Vip

L'altra sera è stata trasmessa su Canale 5 una clip sulle giornate in solitaria che hanno vissuto Antonella e Nikita: da quando Donnamaria è stato espulso, l'influencer ha trascorso la maggior parte del tempo con l'amica Pelizon e lontano dal resto del gruppo.

Il messaggio che è passato in diretta tv, dunque, è quello che le due concorrenti non sarebbero apprezzate dagli altri concorrenti, e per questo non verrebbero incluse nelle discussioni o nei giochi.

A fine puntata, però, un vippone si è opposto a questo racconto che gli addetti ai lavori hanno voluto dare e l'ha fatto in modo netto.

Chiacchierando con Oriana di questo argomento, Luca ha detto: "Non mi stupisco perché qui le ho viste tutte ormai, questa è la millesima pagina. La clip montata sull'isolamento, le robe camuffate, i discorsi strani.

Io sono allibito".

Onestini ha anche aggiunto che spera che il pubblico non creda a questa visione distorta della realtà che gli autori starebbero dando, anche perché secondo lui sarebbe una mossa per favorire Antonella e Nikita sugli altri.

Il riassunto della diretta del Grande Fratello Vip

Sempre riferendosi agli autori del Grande Fratello Vip, Luca ha dichiarato: "Raccontano quello che vogliono, ed è un continuo".

Onestini ha attaccato anche Nikita per le parole poco carine che ha rivolto a Giaele durante l'ultima puntata: "Si è accanita, ma è totalmente fuori luogo".

Il gruppo degli "spartani", dunque, sta reagendo male alle ultime mosse degli addetti ai lavori perché è come se stessero facendo di tutto per far emergere alcuni concorrenti e affossarne altri agli occhi del pubblico a casa.

Su Twitter, però, c'è chi è d'accordo con Luca e col pensiero che ha espresso al termine della diretta del 13 marzo: "Lui deve sbugiardare il sistema per forza. Lui deve. Ti voterò in tutti i modi possibili, anche se non servirà a nulla".

"Pochi ma buoni e sempre leali", si concluse così il messaggio social che ha ricevuto centinaia di condivisioni dopo la puntata che ha visto l'eliminazione di Andrea Maestrelli (poi rientrato in gioco grazie all'ultimo "biglietto di ritorno" rimasto) e l'apertura di un televoto per l'elezione del secondo finalista della settima edizione.