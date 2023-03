La morte di Teresa avrà un forte impatto sulle trame di Un posto al sole, che andranno in onda dal 13 al 17 marzo. Le anticipazioni rivelano che gli amici di Otello si stringeranno attorno all'uomo per convincerlo a restare a Palazzo Palladini. Nel frattempo invece Silvia dovrà fare i conti con un'insolita richiesta da parte di Alberto Palladini.

Una richiesta inaspettata

La morte di Teresa avrà l'effetto di far riavvicinare Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi). A quanto pare la vicinanza dell'uomo alla sua ex moglie finirà per rinsaldare il loro rapporto, mentre Giancarlo (Alessando D'Ambrosi) si troverà praticamente tagliato fuori dalla cerchia affettiva della sua compagna.

In merito a Silvia, c'è però un'altra interessante rivelazione. Le anticipazioni rivelano infatti che Alberto farà una proposta inaspettata alla donna. Ma di cosa potrebbe mai trattarsi?

Un posto al sole, trame 13-17 marzo: Alberto e Niko assumano un'architetta

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole sembrano suggerire che l'offerta dell'avvocato risulti in qualche modo legata ai lavori di ampliamento e ristrutturazione della nuova sede di lavoro dei soci Palladini e Poggi. Resta da capire però in che modo possa essere coinvolto il caffè Vulcano nei progetti ambiziosi dell'avvocato. Alberto chiederà una qualche sorta di collaborazione a Silvia? Al momento questo non viene svelato, c'è però un altro interessante aspetto che è stato finalmente chiarito.

Sempre in merito al nuovo studio, Alberto e Niko assumeranno un'architetta. Dovrebbe quindi essere questo il ruolo che interpreterà la new entry Sara Zanier e non quello di segretaria come era sembrato in un primo momento.

Un posto al sole, puntate dal 13 al 17 marzo: gli amici di Otello si stringono attorno all'uomo

Dopo la morte della sua adorata Teresina (Carmen Scivittaro), Otello (Lucio Allocca) deciderà di abbandonare Palazzo Palladini e tornarsene da solo ad Indica, per affrontare il suo dolore.

Amici e familiari, preoccupati per l'uomo, inizieranno ad insistere per convincerlo a restare. Inizierà quindi una vera e propria operazione di convincimento da parte degli amici più cari, in cui avranno un ruolo determinante Raffaele (Patrizio Rispo), Renato (Marzio Honorato) e Guido (Germano Bellavia). In particolare sarà quest'ultimo ad escogitare un modo per distrarre il suo amico e convincerlo a restare.

Le anticipazioni non chiariscono il piano di Guido ma rivelano che il vigile ricorrerà, in modo inaspettato, all'aiuto di Franco (Peppe Zarbo) e Nunzio (Vladimir Randazzo). In attesa di capire cosa combineranno i i tre, resta ancora aperta l'incognita in merito al futuro di Otello nella soap.