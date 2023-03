Non si placano le polemiche intorno al Grande Fratello Vip 7. Piersilvio Berlusconi sembra non aver gradito quanto accaduto nella puntata di giovedì 2 marzo, al punto da farla rimuovere dal sito di Mediaset Infinity. Nei giorni scorsi, la replica della 38^ puntata era stata cancellata da La5. A finire al centro della diatriba, ci sarebbe il linguaggio volgare di alcuni concorrenti e le troppe parolacce.

Che cosa sta succedendo?

Mediaset dà la possibilità ai propri telespettatori di rivedere i programmi in replica. Nella giornata di lunedì 6 marzo, però, è accaduta una cosa che non è passata inosservata: su Mediaset Infinity non è possibile rivedere la puntata del Grande Fratello Vip 7 di giovedì 2 marzo.

Ma cosa sta succedendo? Stando a quanto riportato da Francesco Canino su Il Fatto Quotidiano, Piersilvio Berlusconi avrebbe visionato attentamente la 38^ puntata e avrebbe deciso di prendere seri provvedimenti. A finire al centro della polemica, sarebbe il linguaggio colorito di alcuni "vipponi" e l'utilizzo di troppe parolacce, non solo nella diretta h24 ma anche durante la diretta condotta da Alfonso Signorini.

I concorrenti sono stati richiamati

Prima di arrivare alla rimozione della puntata del 2 marzo dal sito di Mediaset Infinity, Piersilvio Berlusconi era già corso ai ripari: la replica della puntata, infatti, era stata cancellata da La5.

In seguito alla presa di posizione dell'Amministratore delegato di Mediaset, i concorrenti sono stati richiamati dagli autori e i telespettatori hanno notato che in vari occasioni i "vipponi" vengono censurati.

Nel caso in cui venga pronunciata una parolaccia, loro stessi sembrano fare un passo indietro e chiedere scusa.

Durante la 39^ puntata puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 6 marzo, non è escluso che Alfonso Signorini tratti l'argomento con gli stessi concorrenti. D'altronde, non è la prima volta che il conduttore chiede ai "vipponi" di avere un linguaggio consono e moderare i termini.

Gli argomenti della 38^ puntata

Durante la 38^ puntata, Alfonso Signorini ha dedicato un ampio spazio alla crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Inoltre, Sonia Bruganelli ha espresso un commento piuttosto duro su Edoardo Tavassi. A finire nel mirino dell'opinionista, ci sono state anche Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Daniele Dal Moro, inoltre, ha avuto un'accesa discussione con la sua ex Martina Nasoni.

A proposito degli ex, Ivana, Martina e Matteo hanno abbandonato la casa di Cinecittà. Al momento delle nomination, invece, i telespettatori sono stati chiamati a decidere per il primo finalista ma i "vipponi" sanno che il televoto è per un'eliminazione definitiva.