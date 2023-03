La 39^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 6 marzo, ha decretato il primo finalista: Oriana Marzoli. Al termine della diretta, i concorrenti hanno commentato quanto accaduto e Davide Donadei ha fatto una riflessione: il concorrente ha spiegato che non si può fare una previsione sui concorrenti più forti o deboli del programma, poiché in studio lui credeva di essere il preferito del pubblico.

Che cos'è accaduto nella 39^ puntata?

I concorrenti finiti al televoto la scorsa settimana, sapevano che si trattava di un televoto eliminatorio.

Al momento del verdetto finale, Alfonso Signorini ha chiesto a Oriana, Antonella e Davide di scoprirlo in studio.

Fino alla fine il conduttore ha fatto credere che si trattava di un televoto ad eliminazione definitiva: i tre "vipponi" entrati nello studio di Cinecittà hanno trovato il pubblico ad acclamarli e urlare il loro nome. Successivamente il presentatore ha detto che Davide era salvo e poteva tornare in casa, mentre in secondo momento ha lasciato credere a Marzoli di essere stata eliminata. Infine ha chiesto alla concorrente venezuelana di guardare il led, dove c'era scritto che è la prima finalista del Reality Show.

Davide convinto di piacere ai telespettatori

Al termine della puntata, i concorrenti si sono ritrovati a commentare il gesto di Nikita: la modella nella catena di salvataggio ha deciso di salvare Davide rispetto a Daniele, poiché quest'ultimo in un televoto si salverebbe a propri vista la relazione intrapresa con Oriana.

Dal momento che l'imprenditore veneto ha spiegato a tutti di non dare mai per scontati gli esiti del televoto - soprattutto quando il gioco è agli sgoccioli - Davide Donadei ha confidato di essere convinto che fosse lui il preferito dei telespettatori: "Nel pubblico e in studio come fate a dire chi è il più forte e il più debole?

Infatti, là pensavo di essere tra i più forti". A quel punto Edoardo Donnamaria ha chiesto da cosa avesse percipito di essere tra i favoriti rispetto a Oriana e Antonella e l'ex tronista di Uomini e Donne ha prontamente replicato: "Gente che fa il tuo nome, i cori...".

Tutte le percentuali del televoto di lunedì 6 marzo: Davide prende l'1%

Davide Donadei non essendo a conoscenza di quello che accade fuori dal Grande Fratello Vip 7, non può sapere che in ogni televoto in cui è finito è sempre stato il meno votato. In particolare, nel televoto per decretare il primo finalista le percentuali hanno in evidenza che l'ex tronista ha preso solamente l'1% di voti. Andrea Maestrelli ha ottenuto l'1,1%, Micol Incorvaia ha ricevuto l'1,2% di voti, Nikita Pelizon 17,7% e Antonella Fiordelisi 24,2%. I più votati invece sono stati Edoardo Tavassi con il 26,5% di preferenze e Oriana Marzoli con il 28,3%.