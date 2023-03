Cosa succederà nell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7? Quali saranno i colpi di scena che terranno banco nel corso degli episodi conclusivi di questa settima stagione?

L'appuntamento con la fiction che vede protagoniste Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi, si avvia ormai verso il gran finale di questa stagione.

Il prossimo giovedì 16 marzo andrà in onda la decima e ultima puntata, dove a tenere banco saranno le vicende di Azzurra, che si ritroverà messa nei guai.

Azzurra disperata e nei guai: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7 in programma giovedì 16 marzo in prima visione assoluta, rivelano che Azzurra si ritroverà a fare una scoperta clamorosa sul conto di Sara, che la metterà a durissima prova.

Ma non è finita qui, perché ci sarà spazio anche per una spiacevole notizia legata al piccolo Elia, la quale spingerà Suor Teresa ad avvertire gli assistenti sociali e a condannare la scelta di Azzurra.

Le anticipazioni della fiction rivelano che, a quel punto, la novizia si ritroverà messa nei guai e sarà a dir poco disperata.

Per lei sarà fondamentale il sostegno e l'aiuto di Suor Angela, che tornerà in scena nel gran finale di questa settima stagione.

Suor Angela interviene per Azzurra: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 ultima puntata

La suora interpretata da Elena Sofia Ricci tornerà in scena per consolare Azzurra e per supportarla in questo momento di difficoltà, aiutandola anche a trovare il coraggio per non condannare e giudicare le scelte di Suor Teresa.

Occhi puntati anche su Emiliano: le anticipazioni sull'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7 rivelano che lo psichiatra si preparerà a dare il via alla sua nuova vita assieme a Corinna, la quale sembra aver fatto breccia per davvero nel suo cuore, al punto da fargli dimenticare Sara.

Si chiude così la settima stagione di Che Dio ci aiuti che, in queste settimane, ha registrato una media di ascolti di circa 4,2 milioni a settimana, con punte di share del 25%.

La Rai tace sul futuro di Che Dio ci aiuti 8

Numeri positivi anche se, in netto calo rispetto a quelli registrati dalla serie tv nel corso delle stagioni precedenti, quando la media superava abbondantemente il muro dei cinque milioni di spettatori in prime time.

Quale sarà, a questo punto, il futuro della fiction? La Rai deciderà di mettere in cantiere l'ottava stagione con Francesca Chillemi (nel frattempo impegnata anche a Mediaset con le riprese di Viola come il mare 2 con Can Yaman) oppure no?

Al momento i vertici della tv di Stato non si sono ancora espressi, per cui non resta altro che attendere le prossime settimane per scoprire cosa succederà.